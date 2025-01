Les préjugés autour de l’âge restent importants sur le marché de l’emploi

Une étude menée par le professeur du droit du travail de l’université de Gand (UGent) Stijn Baert montre que les demandeurs d’emploi plus âgés ont moins de chance d’obtenir un entretien d’embauche que les candidats plus jeunes. Les seniors sont notamment considérés comme moins compétents en ce qui concerne la technologie.

L’étude, publiée dans le journal scientifique Labour Economics et son homologue néerlandophone, le Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, a été menée auprès de 193 recruteurs flamands, chargés d’évaluer 965 candidatures fictives. Selon les résultats présentés, les recruteurs perçoivent les candidats plus âgés comme moins flexibles, moins aptes physiquement et moins capables de se former. Or, ces préjugés peuvent influencer la décision d’inviter un candidat à un entretien d’embauche, voire de le recruter.

Au contraire, les demandeurs d’emploi plus âgés obtiennent des résultats équivalents, voire meilleurs que les plus jeunes, sur d’autres critères comme la motivation ou la fiabilité.

Des mesures politiques inefficaces



La discrimination fondée sur l’âge reste un problème important, déplore le professeur Stijn Baert. L’étude montre ainsi que les candidats les plus vieux reçoivent en moyenne 34% de réponses positives en moins que les plus jeunes. L’article pointe enfin que les mesures politiques mises en place, telles que les subventions à l’embauche des personnes de plus de 55 ans, semblent inefficaces et peuvent même renforcer les préjugés.