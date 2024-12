Les inégalités de genre au travail toujours fortes en Belgique

La Belgique grimpe au 5e rang européen en matière d’égalité de genre, mais son classement reste plombé par des inégalités persistantes dans le domaine du travail. Découvrez les points forts et les faiblesses du pays dans le baromètre 2024 de l’EIGE.

La Belgique affiche un indice d’égalité de genre de 76,1 points sur 100, soit une hausse de 0,1 point en un an et 5,1 points de plus que la moyenne de l’Union européenne, selon le baromètre 2024 publié mardi par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). Cela place notre pays au 5e rang de ce classement derrière la Suède (82), le Danemark (78,8), les Pays-Bas (78,8) et l’Espagne (76,7). L’un des principaux points noirs reste le domaine du travail.

Depuis 2010, le score de la Belgique a augmenté de 6,8 points, principalement en raison d’améliorations dans le domaine du pouvoir (+24,4 points), relève l’Institut sur base des derniers chiffres, qui datent essentiellement de 2022. Le score de la Belgique a diminué de 5,6 points dans le domaine de la répartition équitable du temps au cours de la même période. Les meilleurs classements actuels de la Belgique se situent dans les domaines de l’argent (90,9 points) et de la connaissance (73,4 points), où elle est classée deuxième parmi les États membres de l’UE. Elle n’atteint en revanche que le 10e rang en matière de santé, le 15e pour le temps et le 17e pour le travail.