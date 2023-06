Le parking à l’hôpital de Gand, c’est d’abord pour les patients !

A Gand, l’hôpital universitaire de la ville vient de supprimer la gratuité du parking de l’institution pour les travailleurs qui habitent à moins de trois kilomètres.

Même s’ils totalisent 3.700 places, les parkings de l’hôpital universitaire de Gand sont en permanence saturés et d’importants travaux devraient temporairement en raboter le nombre de 10% environ. D’où la mise en place d’un nouveau plan d’accès qui donne la priorité aux patients, ce qui est logique dans la mesure où l’institution assure annuellement plus d’un demi-million de consultations.

Pour le personnel, une place de parking n’est pas un droit

Mais il y a un “dommage collatéral”, longuement négocié avec les syndicats. Depuis le 1er juin, les collaborateurs qui habitent à moins de trois kilomètres n’ont plus accès au parking de l’hôpital entre 7 et 11 heures du matin. En 2025, cet interdit sera étendu à tous ceux qui habitent dans un rayon de cinq kilomètres. Et pour ceux qui habitent à moins de trois kilomètres, la plage horaire interdite sera portée de 5 à 16 heures. D’où certaines réactions courroucées de collaborateurs pour qui disposer d’un parking d’entreprise est considéré comme un “droit”.

C’est possible, mais à condition que la chose soit explicitement mentionnée dans le contrat de travail. “Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail relèvent de la sphère privée, de sorte que la décision de l’UZ Gent est parfaitement légale”, rétorque Karolien Van Herpe, du prestataire de ressources humaines Acerta. Sans doute, mais le sujet reste sensible.

“Du dépôt des enfants à l’école aux courses sur le trajet du retour, les gens ont pris l’habitude de tout faire en voiture et briser cette chaîne est loin d’être évident, surtout lorsque les transports publics n’offrent pas d’alternative”, commente Dirk Lauwers, expert en mobilité à l’Université d’Anvers. Conscient du problème, l’UZ a offert à chaque travailleur frappé d’interdit 24 tickets gratuits, pour le cas où…

D’après la VRT