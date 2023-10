Le nombre de travailleurs qui optent pour la semaine de quatre jours a augmenté de moitié (+56,5%) depuis le début de l’année. Il y a donc environ 1 travailleur sur 130 à temps plein qui preste ses heures sur quatre jours au lieu de cinq, ressort-il d’une étude du spécialiste RH Acerta publiée mercredi.

Depuis la fin 2022, grâce au deal pour l’emploi conclu au sein du gouvernement fédéral, les travailleurs de tous les secteurs peuvent prester leur semaine de travail à temps plein sur quatre jours tout en conservant leur salaire. La demande, qui doit être introduite par le travailleur, peut toutefois être refusée par l’employeur. Elle est valable pour une période de six mois et est renouvelable.

Selon les chiffres d’août 2023 d’Acerta, portant sur 40.000 employeurs occupant 390.000 travailleurs à temps plein sous contrat à durée indéterminée, il y a donc bien plus de personnes qui optent pour la formule des quatre jours.

Cette hausse concerne davantage les employés, pointe le spécialiste RH. En août, 0,8% d’entre eux en moyenne travaillaient sous ce nouveau régime, soit une hausse de plus du double (+106,5%). Si les ouvriers ont été les premiers à appliquer ce régime, car cela leur était permis avant le deal pour l’emploi, la croissance a été plus modeste parmi eux: +9,8%, pour atteindre également 0,8%. En outre, 1,9% des employeurs, soit 1 sur 50, applique ce système, qui est plus courant dans les grandes entreprises.