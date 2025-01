Le défi 2025 pour les PME? Contenir la hausse des coûts salariaux

Plus de 40% des petites et moyennes entreprises (PME) considèrent la hausse des coûts salariaux comme l’un des trois principaux défis en matière de ressources humaines pour 2025, selon une étude du spécialiste RH SD Worx publiée vendredi. Dans le top trois de ces défis, on distingue aussi l’augmentation de la satisfaction et l’engagement des talents existants.

Il existe toutefois des différences régionales quant à l’ordre de priorité des défis. En Wallonie, la santé et le bien-être au travail occupent la première place (47%), devant la maîtrise des coûts salariaux (41%). Une PME wallonne sur quatre (25%) souhaite en outre réduire l’absentéisme pour cause de maladie, contre 15% des structures flamandes et bruxelloises, ressort-il de cette enquête menée en décembre auprès de 557 chefs d’entreprise et responsables RH.

À Bruxelles, le top 3 est assez similaire aux trois principales priorités au niveau national, avec la maîtrise des coûts salariaux (45%) en tête des défis, devant l’accroissement de la satisfaction et de l’engagement des travailleurs (40%) et la rétention des travailleurs actuels (38%).

En Flandre, la maîtrise des coûts salariaux (49%) devance l’engagement de talents existants (34%) et l’accroissement de la satisfaction et de l’engagement des travailleurs (33%).

Paiement juste des salaires

Une PME wallonne sur cinq considère par ailleurs le paiement juste et correct des salaires comme un défi important. À Bruxelles, une entreprise sur cinq mise quant à elle sur l’offre de formations plus large et plus variée. En Flandre et en Wallonie, il ne s’agit que de la moitié (environ une sur dix).

Une PME sur cinq à Bruxelles et en Wallonie met la recherche des nouveaux talents dans son top trois.