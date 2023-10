L’ASBL de mentorat « Duo for a job » plaide pour un cadre législatif et financier

À l’occasion de ses dix ans, l’ASBL Duo for a job, qui organise du mentorat en mettant en contact des demandeurs d’emploi d’origine étrangère et des travailleurs plus âgés, voire à la retraite, a publié mercredi un mémorandum avec des recommandations pour « la création d’un cadre législatif et financier afin de déployer le mentorat en Belgique », adressé aux différents partis politiques belges en vue des prochaines élections régionales et fédérales, indique mercredi l’ASBL dans un communiqué.

Duo for a job plaide notamment pour un cadre destiné à ancrer le mentorat vers l’emploi dans les différentes régions de manière structurelle. Selon l’ASBL, cela permettrait d’améliorer l’accès à l’emploi, de promouvoir l’égalité des chances ou encore de favoriser la cohésion sociale.

« Étant donné l’impact et la rentabilité du mentorat sur ces priorités, on devrait offrir ce soutien individualisé à chaque chercheur d’emploi qui en a besoin, pour travailler véritablement à rétablir l’égalité des chances en Belgique », note la directrice de l’association, Julie Bodson, citée dans le communiqué.

Selon l’ASBL, sept jeunes sur dix trouvent un emploi, une formation ou un stage à l’issue du programme et cinq jeunes sur dix trouvent un emploi durable.

L’association estime qu’entre 2024 et 2027, son besoin de financement public est de 3.558.000 euros en Wallonie et de 4.978.000 euros en Région de Bruxelles-Capitale (RBC), indique-t-elle dans son mémorandum. Elle a par ailleurs pour ambition de former 1.405 duos en Wallonie et 2.450 en RBC sur cette même période.