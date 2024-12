La moitié des employeurs belges veulent implémenter des journées obligatoires au bureau

Le débat autour du travail hybride continue de diviser employeurs et employés. Selon le Guide des Salaires 2025 de Robert Half, plus de 60 % des salariés belges estiment que le travail hybride améliore leur productivité.

Pourtant, la moitié des employeurs ont déjà instauré des journées obligatoires au bureau pour accroître cette même productivité, tandis qu’un quart prévoit de le faire prochainement selon le Guide des Salaires 2025.

D’après l’étude, 62 % des employés considèrent le travail hybride comme un levier de productivité, contre seulement 14 % qui y voient un effet négatif. Le télétravail permanent est également perçu positivement par 57 % des salariés bruxellois, tandis que la présence à temps plein au bureau n’obtient cet avis favorable que de moins de 40 % des participants.

Pour Joël Poilvache, Regional Managing Director chez Robert Half, ces chiffres s’expliquent par les habitudes prises pendant la pandémie :

« De nombreux employés ont goûté au confort et à la commodité du télétravail et ne souhaitent plus y renoncer. »