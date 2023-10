La génération Z ne trouve plus de sens à son travail

Un jeune travailleur sur cinq, né après 1996 et faisant partie de la Génération Z, considère son travail comme dénué de sens, sans vraiment comprendre pourquoi. Cette proportion est plus élevée que chez les générations précédentes.

Il est frappant de constater qu‘un membre de la génération Z sur cinq (20,5 %) considère que son travail manque de sens. Cette proportion est plus élevée que chez les générations précédentes. Pour la génération Y, il s’agit de 16,3 % et pour la génération X, de 9,5 %. C’est ce que révèle une nouvelle étude commandée par l’agence RH Bright Plus.

La génération Z semble subir davantage de contraintes externes : 40,5 % d’entre eux travaillent pour éviter les critiques d’autrui. Ce chiffre est presque deux fois plus élevé que celui de la génération X (22 %) et des baby-boomers (21,8 %). La pression en interne est également la plus forte parmi la plus jeune génération de travailleurs. En effet, 41,2 % culpabilisent lorsqu’ils prennent congé.

A l’aise sur le lieu de travail

En même temps, les travailleurs de moins de 25 ans se sentent souvent bien sur le lieu de travail. La génération Z a peut-être des défis à relever, mais elle a aussi beaucoup de points positifs à faire valoir. Par exemple, 86,2 % d’entre eux affirment faire confiance à leurs collègues. C’est nettement plus que la génération Y (79,9 %), la génération X (72,9 %) et les baby-boomers (76 %). Ils sont également plus enclins à s’amuser au travail : 81,9 % pour la génération Z, contre 67,7 % pour la génération X et 72 % pour les baby-boomers. Les employés de la génération Z sont également plus positifs quant à la façon dont leur patron les motive. En effet, près de sept travailleurs sur dix (67 %) ont un avis positif, soit beaucoup plus que les baby-boomers (49 %).

Rétention de talents

Ce lien social fort est crucial à une époque où les talents sont fortement recherchés, car il constitue un élément essentiel pour la rétention des talents au sein d’une organisation. C’est d’autant plus important compte tenu du fait que la génération Z est le groupe le plus enclin à envisager de quitter son entreprise à court (20,5 %) ou à long terme (39,8 %). Pour la génération Y, les chiffres sont respectivement de 16 % et 27,9 %, et pour la génération X de 10,6 % et 15,3 %. Les baby-boomers affichent également des taux élevés (22,5 % et 12,8 %) puisqu’ils sont en âge de prendre leur retraite.

Le salaire se révèle également important selon l’étude de Bright Plus. Pour les travailleurs de la génération Z (41,7 %) et de la génération Y (35,1 %), le package salarial est plus souvent un facteur déterminant de départ que pour la génération X (27,3 %) et les baby-boomers (7 %). Mais cela peut aussi s’expliquer par le fait que le salaire moyen est plus bas en début de carrière et qu’il constitue davantage une source d’inquiétude.