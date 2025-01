Gen Z : une génération aussi ambitieuse qu’exigeante

La génération Z, regroupant les jeunes actifs âgés de 18 à 27 ans, s’impose sur le marché du travail en Belgique avec des attentes et des exigences qui bouleversent les pratiques managériales traditionnelles.

A en croire le Guide des Salaires 2025 publié par Robert Half, la génération Z se distingue par son ambition et son pragmatisme, mais aussi par des revendications spécifiques, notamment en matière de rémunération, de développement personnel et de culture d’entreprise.

Une génération tournée vers la rémunération et la reconnaissance

Les aspirations salariales élevées de la génération Z sont soulignées par 73 % des managers interrogés, un chiffre supérieur à celui des générations précédentes. Près de 26 % des jeunes travailleurs privilégient le salaire à la sécurité de l’emploi, un pourcentage légèrement plus élevé que pour les générations Y (22 %) et X. Cette tendance traduit une quête de stabilité financière et une volonté d’être récompensé à hauteur des efforts fournis.

Pour Joël Poilvache, directeur régional chez Robert Half, ces attentes reflètent une vision pragmatique du marché du travail : « La Gen Z cherche des employeurs capables de valoriser son engagement, tout en offrant des perspectives claires et motivantes. »

Développement personnel : une priorité

Au-delà des aspects financiers, la génération Z attache une grande importance à son évolution personnelle et professionnelle. Environ 40 % des jeunes souhaitent accéder à des formations en leadership, diversité, inclusion (DEI) ou encore en responsabilité environnementale et sociale (ESG). Ce chiffre est significativement plus élevé que chez les générations précédentes, où cet intérêt diminue progressivement avec l’âge.

Les jeunes collaborateurs sont également très attentifs aux opportunités de progression dès leurs débuts dans l’entreprise. « Ils souhaitent des retours réguliers et constructifs, ainsi qu’une vision claire de leur évolution à court terme », ajoute Joël Poilvache.

Cinq stratégies pour attirer et retenir les talents de la Gen Z

Pour relever le défi de l’attraction et de la fidélisation de cette génération ambitieuse, Robert Half recommande aux entreprises de repenser leur approche managériale :

Soignez votre marque employeur : Une entreprise socialement responsable, engagée dans des projets durables et innovants, attire davantage la génération Z, soucieuse de trouver du sens dans son travail. Investissez dans les formations : Pour cette génération, les opportunités de développement professionnel sont une condition sine qua non, et non un simple avantage. Offrez autonomie et flexibilité : Laissez-leur la liberté de définir leur méthode de travail, en adoptant un management fondé sur la confiance et les résultats. Communiquez de manière transparente : La clarté sur les objectifs et les attentes renforce l’implication et le sentiment d’appartenance. Récompensez les performances : Une reconnaissance adaptée, associée à des retours réguliers et constructifs, crée un environnement stimulant et motivant.

Une génération exigeante, mais prometteuse

En combinant ambition, innovation et pragmatisme, la génération Z constitue une opportunité pour les entreprises prêtes à répondre à ses attentes. Ces ajustements managériaux pourraient non seulement fidéliser ces talents, mais aussi transformer durablement la culture du travail.