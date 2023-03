Entre 2021 et 2022, 8,2% des personnes occupées ont changé d’emploi, contre seulement 5,3% entre 2017 et 2018, indique mercredi le SPF Économie. Ce sont surtout les jeunes qui changent d’emploi.

Cela représente environ 375.000 personnes qui ont changé d’emploi au cours de l’année écoulée, « soit à peu près le même nombre que le nombre de chômeurs et d’inactifs qui ont commencé à travailler », relève le SPF Économie qui observe également que ce changement n’est pas uniquement dû aux salariés ayant un emploi temporaire puisque davantage de changements interviennent également chez les salariés ayant un contrat permanent.

L’âge, en revanche, est un facteur important dans les transitions professionnelles: parmi les 15-24 ans, plus d’un sur quatre a changé d’emploi entre 2021 et 2022. Ce pourcentage diminue avec l’âge. Il atteint encore plus de 13% chez les 25-34 ans, s’élève à 7,4% chez les 35-44 ans et tombe à 2,1% chez les 55-64 ans.

Le SPF Économie ne constate aucune différence selon le sexe. En d’autres termes, le pourcentage d’hommes et de femmes qui changent d’emploi est plus ou moins identique, bien que les femmes semblent avoir changé d’emploi un peu plus souvent l’année dernière.

Le niveau d’instruction a aussi une influence: les personnes ayant un niveau d’instruction moyen ou élevé changent plus souvent d’emploi que les personnes ayant un faible niveau d’instruction.

Au niveau régional, on observe l’année dernière nettement plus de transitions professionnelles en Flandre (9,0%) qu’en Wallonie (7,0%) et en Région de Bruxelles-Capitale (6,9%).

Plus de changements dans l’horeca

Enfin, les secteurs comptant le plus grand nombre de transitions d’un emploi à l’autre pendant la période 2017-2022 sont l’horeca (en moyenne 11,7% des personnes occupées dans l’horeca qui continuent de travailler ont changé d’emploi), la culture (en moyenne 10,3%) et les TIC (en moyenne 9,5%).

A l’inverse, le nombre de changements d’emploi est le plus faible dans les administrations publiques (en moyenne 2,9%), l’enseignement (en moyenne 5,0%) et les activités financières et d’assurance (en moyenne 5,2%).