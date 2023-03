Emplois vacants par secteur d’activité (infographie)

Fin 2022, les entreprises belges offraient 189.271 emplois vacants contre 210.778 au troisième trimestre 2022, annonce jeudi Statbel, l’office belge de statistique. Le taux de vacance d’emploi – le nombre d’emplois vacants par rapport au nombre total d’emplois dans l’entreprise – a lui aussi diminué en passant de 4,89% à 4,46%.

Dans le détail, le nombre d’emplois vacants a diminué dans les trois régions avec respectivement une baisse de 13.719 postes vacants en Région flamande, de 2.459 en Région de Bruxelles-Capitale et de 5.330 en Région wallonne par rapport au trimestre précédent.

Avec 67,58% de l’ensemble des emplois vacants en Belgique, la Région flamande reste la région du pays présentant le plus grand nombre d’emplois vacants, précise Statbel. Elle est suivie par la Région wallonne avec 19,31% et la Région de Bruxelles-Capitale avec 13,11%.

Plus de trois quarts (77,4%) des emplois vacants se retrouvent dans les cinq secteurs économiques suivants: le secteur non-marchand, les sciences et services, l’industrie, le commerce et la construction.

Le taux de vacance d’emploi diminue principalement dans les secteurs de la construction (-1,57 point de pourcentage), des activités immobilières (-1,27 pp), des autres services (-1,14 pp) et du commerce (-1,11 pp). Il devient le plus élevé dans le secteur de l’hébergement et la restauration (8,2%) et le plus faible dans celui des activités immobilières (1,8%).