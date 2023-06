Emploi: le top 5 des secteurs les plus attractifs

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont désormais considérées comme le secteur d’emploi le plus attractif au monde.

Selon une récente étude de Randstad, 62 % des personnes interrogées estiment que le secteur des TIC est le plus attractif pour travailler, reléguant ainsi l’ingénierie à la deuxième place. On constate également que l’écart d’attractivité entre les secteurs se réduit, avec l’automobile et l’ingénierie arrivant à égalité en deuxième position avec 60 %. Cependant, malgré cet attrait pour le secteur des TIC, 58 % des travailleurs estiment ne pas être suffisamment qualifiés pour y travailler.

En Belgique, le secteur pharmaceutique conserve sa position de secteur privé le plus attractif, tandis que les TIC occupent la quatrième place.

L’étude de Randstad révèle également que 89 % des personnes interrogées manifestent un fort intérêt pour les opportunités d’apprentissage et de développement, et plus d’un quart d’entre elles sont prêtes à se recycler pour occuper un poste complètement nouveau. Il est clair que le reskilling et l’upskilling doivent devenir une priorité pour tous les employés, car de nombreux travailleurs estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour travailler dans les secteurs les plus attractifs. Les entreprises doivent constamment revoir leur offre de talents pour faire face à la concurrence et offrir une meilleure expérience aux employés. L’amélioration de la flexibilité et de l’autonomie du personnel est également essentielle pour une stratégie de talents solide et résiliente.

Le secteur des TIC est suivi de près par l’automobile et l’ingénierie, qui partagent la deuxième place. Les biens de consommation courante et les sciences de la vie complètent le top 5 des secteurs les plus attractifs.

Différences régionales

L’étude met en évidence des différences régionales, avec le secteur automobile en tête en Europe, l’ingénierie en Amérique du Nord et la logistique en Amérique latine.