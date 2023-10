Deux travailleurs sur trois sont en surpoids et près de la moitié ne fait jamais de sport

Beaucoup de travailleurs sont en surpoids, ce qui n’est pas sans conséquences.

Près de deux travailleurs sur trois (63%) sont en surpoids et près d’un quart d’entre eux (23%) sont même obèses, ressort-il d’une étude du spécialiste en ressources humaines et en bien-être Attentia sur les données de plus de 100.000 travailleurs. En outre, 42% ne pratiquent rarement – voire jamais – d’activité physique. Autant de facteurs qui augmentent le risque de problèmes ergonomiques au travail.

Seuls 36% des travailleurs examinés ont donc un indice de masse corporelle (IMC) sain, situé entre 18,5 et 24,9. En revanche, 40% en ont un compris entre 25 et 29,9 et sont donc en surpoids, tandis que 23% souffrent même d’obésité ou d’embonpoint (IMC supérieur à 30). L’insuffisance pondérale est, par contre, rare (1%). Le surpoids ou l’obésité touche davantage les hommes (65%) que les femmes (52%) et augmente avec l’âge. Alors que 40% des travailleurs de moins de 24 ans sont en surpoids, ce chiffre atteint 71% chez les plus de 55 ans.

42% ne pratiquent que peu ou jamais de sport

Les chiffres d’Attentia révèlent par ailleurs que 42% des personnes examinées ne pratiquent jamais ou moins d’une demi-heure d’activité physique en dehors du travail. En moyenne, les hommes font plus de sport et d’exercice que les femmes. Les jeunes pratiquent plus souvent du sport ou de l’exercice physique, mais à partir de 35 ans et jusqu’à plus de 55 ans, on n’observe que peu de différence entre les générations.

Pourtant, le surpoids, associé à un manque d’activité physique, favorise les problèmes ergonomiques, met en garde le spécialiste RH et en bien-être. À la maison, mais également au travail. Ainsi, 44% des problèmes de santé dont souffrent les travailleurs de l’étude sont d’ordres musculo-squelettiques, résultant très souvent d’une mauvaise posture ou de mouvements répétitifs. Et la surcharge pondérale augmente le risque car elle crée une charge plus importante. Les collaborateurs qui font plus d’exercice sont, eux, mieux armés contre les maux de dos, par exemple.

Enfin, pointe Attentia, un poids sain et un mode de vie actif sont également bénéfiques pour l’employeur car ils entraînent une baisse de l’absentéisme pour cause de maladie.