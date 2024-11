Des formations courtes, engageantes et adaptées: bienvenue dans l’ère du microlearning

Dans un monde où l’information défile à grande vitesse, le microlearning s’impose comme une solution innovante pour former efficacement les employés tout en respectant leur emploi du temps chargé. En misant sur des modules courts et ciblés, cette approche combine flexibilité, gain de temps et meilleure rétention des connaissances.

Grâce (ou à cause ?) des réseaux sociaux, nous consommons aujourd’hui des contenus courts et variés, souvent dans un but de divertissement. Mais pourquoi ne pas exploiter ce format pour apprendre ? Plutôt que de se perdre dans des vidéos de chatons ou les dernières tendances culinaires, le microlearning invite à transformer ces instants en opportunités d’apprentissage, qu’il s’agisse d’intérêts personnels ou professionnels.

Le microlearning en bref

Cette méthode repose sur des contenus éducatifs condensés et facilement assimilables, accessibles à travers divers supports : vidéos, animations, podcasts, quiz ou textes interactifs. Elle s’éloigne des formations classiques en ligne en privilégiant des formats dynamiques, favorisant l’engagement des apprenants.

« Le microlearning est une méthode d’apprentissage flexible permettant aux employés de suivre des modules personnalisés à leur rythme, tout en répondant à leurs besoins spécifiques », explique Christophe Jacobs, Chief Customer Success Officer chez Flowsparks.

Les entreprises adoptent cette approche pour sa capacité à répondre à des objectifs précis tout en respectant les contraintes des collaborateurs. Avec des sessions de seulement 3 à 5 minutes par module, les participants peuvent progresser à leur rythme sans se sentir submergés. Cette méthode demande également aux formateurs de synthétiser leurs contenus, rendant l’apprentissage plus ciblé et accessible. Les apprenants peuvent choisir les moments où ils souhaitent se former, s’adaptant ainsi à leurs besoins spécifiques et à leur rythme de travail.

Pour Christophe Jacobs, cette approche est idéale pour s’adapter aux contraintes actuelles : « Se tenir à jour sur les compétences et les connaissances devient un défi lorsque l’on manque de temps pour suivre des formations longues. »