Des entreprises québécoises recherchent 700 profils en Belgique

Le gouvernement québécois annonce qu’environ 50 entreprises du Québec cherchent à combler plus de 700 postes et ont lancé un appel à candidatures en Belgique.

Les postulants ont jusqu’au 21 mai pour soumettre leur candidature. Les offres d’emploi sont diverses, allant de l’administration, la restauration, le génie civil, la santé, les services sociaux, les sciences naturelles et appliquées, le transport terrestre et le camionnage, l’éducation, les services de garde éducatifs pour enfants, ainsi que dans le domaine des technologies de l’information. Ces postes sont destinés à être occupés outre-Atlantique.

Depuis 2008, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec a collaboré avec les services publics de l’emploi, Actiris et le Forem pour organiser une mission de recrutement permettant aux entreprises de la province canadienne d’avoir accès au marché de l’emploi en Belgique.

Six séances d’information

Chaque année, entre 200 et 300 Belges décident de travailler au Québec grâce à cette initiative. Si vous êtes intéressé par ces offres d’emploi, vous pouvez participer gratuitement à l’une des six séances d’information organisées à Charleroi le 18 avril, Liège le 19 avril, Namur le 20 avril, Mons le 21 avril, ou à l’une des deux séances programmées à Bruxelles les 20 et 21 avril. Les formulaires d’inscription pour ces séances et les offres d’emploi sont disponibles sur le site des Journées Québec Europe et également accessibles via le Forem et Actiris.

Si vous envisagez de travailler au Québec, voici quelques points importants à connaître: