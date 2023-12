Décalage régional dans la prise de congés : une dynamique complexe entre Wallons et Flamands

N’oubliez pas de prendre vos congés légaux, car il reste souvent aux Belges jusqu’à trois jours de congé à la fin de l’année.

Selon les données de Partena Professional, le nombre médian de jours de congés légaux pris par les travailleurs belges en 2023 s’élève à 17, ce qui représente un écart de 3 jours par rapport à la norme de 20 jours. Ces chiffres suggèrent que de nombreux travailleurs devraient envisager de prendre 3 jours de congés légaux supplémentaires d’ici la fin de l’année, afin de ne pas être éventuellement pénalisés financièrement.

Une nouveauté révélée par l’analyse de Partena Professional est le décalage significatif dans la prise de jours de congé entre les travailleurs wallons et flamands, apparemment lié à la réforme des rythmes scolaires. Des différences notables ont été observées, notamment lors des congés de détente tels que le Carnaval et les vacances de printemps (Pâques) des établissements scolaires néerlandophones et francophones, avec davantage de travailleurs wallons prenant des congés durant ces périodes.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional, souligne l’importance pour les employeurs de mettre en place des stratégies de planification flexibles, compte tenu de la dynamique complexe dans la gestion des congés. Comprendre les variations régionales et les écarts par rapport aux normes de congés légaux devient crucial pour favoriser un environnement de travail équilibré et répondre aux besoins diversifiés des employés.

En ce qui concerne l’impact financier, Catherine Delos, Legal Advisor chez Partena Professional, explique que le travailleur maintient sa rémunération habituelle (appelée « pécule simple de vacances ») lorsqu’il prend ses jours de congé légaux. Cependant, il est souligné que le législateur ne prévoit pas le versement de ce pécule simple pour les jours de congés légaux qui n’ont pas été pris au 31 décembre, en raison de l’interdiction pour le travailleur de renoncer à ses jours de congé légaux et de l’obligation imposée à l’employeur de veiller à ce que le travailleur puisse prendre ses jours de congé légaux au plus tard le 31 décembre.

Plusieurs règles encadrent le report de congé, auxquelles employeurs et travailleurs doivent se conformer. Les résultats de cette enquête sont basés sur un échantillon de 72 358 travailleurs sous contrat à durée indéterminée travaillant à temps plein dans un régime de 5 jours par semaine et affiliés chez Partena Professional pour la période 2022-2023.