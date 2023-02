Comment négocier un salaire « conforme au marché »?

Le moment de négocier son salaire, que cela soit parce que vous changez d’entreprise ou parce que vous briguez une augmentation, est toujours un moment délicat, qui peut tourner à l’exercice de haute voltige.

Pour vous faciliter la tâche dans la négociation d’un salaire, il existe plusieurs cas de figure. Soit les salaires sont fixés par des barèmes et la question est vite réglée. Vous pourrez, tout au plus, négocier quelques « à-côtés ». Soit la négociation s’engage. Mais comment ne pas se sous-évaluer ou au contraire comment ne pas se survendre et rater ainsi une belle opportunité ?

Difficulté de négocier/chiffrer un salaire

La solution de facilité serait d’accepter un salaire « conforme au marché » : pas d’entourloupe ou de risque de demander trop, si le salaire est « conforme », c’est qu’il est à hauteur des compétences et de ce que la concurrence offre également. Mais… car il y a un « mais ». Qu’est-ce qui se cache sous le terme flou de « conforme » ?

Un sondage de Robert Half, spécialiste du recrutement, tente de lever un coin du voile. Il ressort qu’un (seul) employé belge sur 10 ne sait pas exactement ce que signifie un salaire « conforme au marché ». De plus, en 2022, plus d’un quart des employés belges (27%) estimaient être payés en dessous du salaire conforme au marché, et ils étaient 12% à dire ne pas savoir ce que signifie un salaire adéquat.

Et cela n’a rien de surprenant, car aux difficultés évoquées plus haut, s’est ajoutée l’inflation actuelle qui a enclenché une (forte) indexation automatique des salaires (environ 10%). Voilà de quoi rebattre les cartes et surtout mélanger les chiffres et les montants.

Qu’est-ce un salaire conforme ?

On se base évidemment sur le salaire réel pour déterminer si un salaire est conforme au marché. Même si « »conforme au marché » est devenu une sorte de terme fourre-tout utilisé dans les offres d’emploi, souligne Cédric Desmet, Regional Director chez Robert Half. Il est donc difficile pour un employeur de se démarquer des autres. Les gens ne sont pas non plus toujours enclins à se renseigner sur ce qu’ils peuvent gagner en fonction de leurs diplômes, de leur expertise, de leurs années d’expérience… alors que ces ressources existent.»

Alors qu’est-ce qu’un salaire conforme ? Dans un marché de l’emploi figé, on pourrait le définir comme étant le même salaire qu’un employé occupant un poste similaire et travaillant dans un secteur similaire au vôtre, ayant également un niveau d’éducation comparable, avec une expérience professionnelle identique à la vôtre ainsi que les mêmes compétences.

Seulement le marché du travail fluctue, en fonction des salaires qui eux varient selon l’offre et de la demande. « Ce qui est aujourd’hui un salaire conforme ne le sera peut-être plus dans six mois » souligne Robert Half.

Guerre des talents et contre-offre

Il est donc primordial que vous preniez conscience de votre valeur sur ce marché du travail en pleine ébullition. Cela vous permettra non seulement de jauger correctement une offre d’emploi qui se présente à vous, mais également de savoir si la contre-proposition que votre employeur actuel vous fait pour rester est à la hauteur de ce que vous pouvez espérer.

En effet, avec la guerre des talents qui fait rage actuellement, les employeurs ont dû faire beaucoup d’efforts pour attirer de nouveaux candidats, avec entre autres, des salaires nettement supérieurs à la moyenne. « Étant donné que les salaires sont en constante évolution – et certainement maintenant – il est important, en tant qu’employé, mais aussi en tant qu’employeur, de rester informé de ce qu’il se passe », précise l’expert de Robert Half. « Plus de 3 managers belges sur 10 ont déclaré en 2022 qu’ils remarquaient une augmentation du nombre de contre-offres faites par les employeurs pour garder leurs employés. Les contre-offres peuvent être un outil utile, mais elles doivent être faites de manière réfléchie. Avant même que vous ne le sachiez, vous vous retrouvez dans une culture de surenchère et vous obtenez des situations conflictuelles qui peuvent se répandre dans l’équipe, ce qui est bien sûr pernicieux pour la rétention ». Il est donc aussi important pour un employeur de savoir si sa politique salariale est conforme au marché ou s’il est temps de la revoir.

Les avantages qui font la différence

Et parfois mieux vaut renoncer au salaire « le plus élevé » pour un salaire certes un peu moindre, mais accompagné d’un ensemble d’avantages (voiture de société, assurance-groupe, hospitalisation, chèques repas…). C’est pourquoi il est nécessaire que les entreprises incluent dans leur offre salariale, la totalité de ces avantages afin que le candidat puisse choisir en toute connaissance de cause, et de promouvoir ces avantages en contrepartie si leur offre salariale est inférieure.

« Il faut toujours bien peser ce qui compte pour vous personnellement conclut Cédric Desmet. Et n’oubliez pas que le salaire n’est très souvent qu’une motivation à court terme. La phase de votre vie est souvent un facteur important pour évaluer ce dont vous avez le plus besoin en tant qu’employé. Certains auront davantage besoin de ressources financières, d’autres seront plus désireux d’acquérir de l’expérience et d’autres encore voudront plus de flexibilité ».