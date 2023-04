Comment devenir productif avec le slow leadership ?

Nous prenons le temps de vous demander de participer à une courte enquête sur le slow leadership. Les résultats de cette enquête seront disponibles sur le site de Trends Tendances. Murielle Machiels, à l’origine de l’enquête est l’ancienne CEO de l’éditeur Plantyn. Elle est actuellement directrice académique à la Solvay Business School et dirige un bureau de consultance sur le leadership avec QiLeader.

Après sa carrière chez Plantyn et en tant qu’entrepreneuse, Murielle Machiels a constaté que la solution pour avoir plus d’impact et d’équilibre se trouve dans le slow leadership. En agissant plus lentement et en faisant moins, les dirigeants peuvent accroître leur impact. Pour ce faire, elle s’appuie sur des recherches portant notamment sur la créativité, la productivité, la collaboration et la prise de décision.

Murielle Machiels

Ces dernières années, les dirigeants et les employés sont devenus de plus en plus productifs. Ils travaillent plus dur et plus vite. Pourtant, la charge de travail continue d’augmenter et nous constatons ses effets négatifs sur notre bien-être. N’est-il pas temps de travailler différemment et mieux ? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire « non » ? Serons-nous vraiment plus productifs en travaillant encore plus ?

L’enquête est couplée à une recherche qualitative sur la productivité, le temps, la vitesse, la charge de travail, la concentration, le lâcher-prise et le « non ». La chercheuse Murielle Machiels souligne que toutes les données et les réponses aux questions sont traitées de manière totalement anonyme, conformément à la législation GDPR. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Remplir le questionnaire prend environ cinq minutes. L’enquête peut être remplie en néerlandais, en anglais ou en français. Participez ici. Vous pouvez gagner une participation gratuite à la formation Mener une vie authentique à l’ère numérique.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant l’enquête, veuillez envoyer un courriel à mm@qili.be.