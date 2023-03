Comment bien préparer son cerveau à l’heure d’été

Ce week-end marquera le traditionnel passage à l’heure d’été (à 2 heures du matin ce dimanche 26 mars, il sera déjà 3 heures). Ce changement d’heure abrupte pour certains peut causer des troubles de l’humeur et même, des accidents de la route. Des experts donnent quelques conseils pour passer le cap en douceur.

James Roy, de Brainworks Neurotherapy, commente l’impact que la perte d’une heure de sommeil peut avoir sur le fonctionnement de notre cerveau : « La lumière du jour est le régulateur naturel de nos rythmes circadiens. Il suffit que notre métabolisme change d’une heure pour que nos horloges internes soient perturbées et que le cerveau et le système nerveux soient mis à rude épreuve. En fait, la semaine qui suit le changement d’heure est marquée par une augmentation de 24 % des crises cardiaques, de 8 % des accidents vasculaires cérébraux et de 6 % des accidents de voiture mortels.

Augmentation de 24 % des crises cardiaques

L’expert explique encore que le passage d’été peut être rude pour la concentration : « Au niveau du cerveau, la désynchronisation des heures de clarté et la perturbation du sommeil affaiblissent la puissance de nos lobes frontaux, qui sont d’une importance capitale. L’affaiblissement de l’activité du cerveau frontal augmente le nombre d’erreurs et nuit à la mémoire, à la prise de décision et à notre capacité à réguler correctement nos réactions émotionnelles. L’irritation et l’aggravation des troubles de l’humeur sont fréquentes pendant quelques jours après le changement d’heure.

6 conseils pour vivre au mieux le passage à l’heure d’été

1. Modifiez votre routine nocturne avant le changement d’heure

Un peu de planification peut s’avérer utile. Pour minimiser l’impact du changement d’heure, essayez de prendre votre repas du soir et de vous coucher 30 minutes plus tôt quelques nuits avant le changement d’heure. La modification des habitudes nocturnes avant l’heure d’été facilitera la transition vers le changement d’heure.

2. Couchez-vous plus tôt le soir du changement d’heure

Dans la mesure du possible, le soir du changement d’heure, allez vous coucher une heure plus tôt. Vous conserverez ainsi l’heure qui sera perdue à 1 heure du matin le dimanche 26 mars, ce qui signifie que vous ne perdrez pas de sommeil et que le passage à l’heure d’été sera plus facile à vivre.

3. Profitez autant que possible de la lumière du soleil tôt le matin

Au cours de la semaine suivant le changement d’heure, essayez de vous exposer le plus possible à la lumière du soleil tôt le matin afin d’aider votre corps à se réadapter à la nouvelle heure. L’horloge circadienne réagit à la lumière du soleil, et en profitant de la lumière naturelle du soleil, vous vous sentirez plus frais et plus énergique pour la journée à venir.

4. Adoptez une routine de sommeil cohérente

En se couchant et en se réveillant tous les jours à la même heure, l’organisme s’adaptera plus facilement. Essayez de dormir au moins 7 heures en même temps pour être prêt à affronter le changement d’heure.

5. Évitez la caféine à l’approche de l’heure du coucher

Les boissons contenant de la caféine peuvent perturber votre sommeil. Essayez de limiter la consommation de caféine au matin et au début de l’après-midi au plus tard.

6. Faites la sieste si nécessaire

Si vous vous sentez très fatigué à cause du changement d’heure, envisagez de faire une sieste pendant la journée pour rattraper une partie du sommeil perdu. Il est recommandé de faire des siestes courtes et agréables en journée, 20 minutes étant la durée optimale pour une sieste rapide. En règle générale, une sieste d’une demi-heure maximum vous permettra de vous endormir à l’heure du coucher.