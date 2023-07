Cinq tendances RH à surveiller d’ici la fin de l’année

Robert Half, spécialiste du recrutement, dresse un bilan des six derniers mois sur le marché du travail belge et identifie plusieurs tendances significatives.

Maintien de la prospérité du marché du travail

Le marché du travail continue de se porter bien : « Malgré l’incertitude économique, les entreprises continuent de chercher de nouveaux talents, ce qui est rassurant », déclare Iris Houtaar, Directrice Associée chez Robert Half.

Les candidats ont le pouvoir

Toutefois, les entreprises ne parviennent pas toujours à pourvoir facilement leurs postes vacants. Cela est dû à la position dominante des candidats. Bien que les offres d’emploi soient nombreuses, les attentes des candidats sont de plus en plus élevées, ce que les entreprises ne peuvent pas toujours satisfaire. Par conséquent, les postes vacants restent ouverts plus longtemps.

Les employeurs doutent des intentions des candidats

Iris Houtaar souligne : « L’abondance d’offres d’emploi suscite de l’anxiété chez certains candidats. Franchir le pas vers un nouveau défi devient de plus en plus difficile. Il arrive même que des candidats interrompent la communication avec un nouvel employeur, malgré un accord verbal, et décident de rester chez leur ancien employeur. »

Ne pas sous-estimer les emplois temporaires

Malgré l’incertitude économique, l’offre d’emplois permanents reste relativement stable. En revanche, les offres d’emplois temporaires connaissent une légère baisse (-12 %). Cependant, il ne faut pas négliger l’importance des emplois temporaires. Ils permettent aux entreprises de faire face aux pics d’activité et peuvent constituer une solution lorsque des postes permanents restent vacants pendant une période prolongée. De plus, les employés qui commencent par des emplois temporaires acquièrent une précieuse expérience dans différents secteurs et emplois. C’est une situation gagnant-gagnant pour tous.

L’importance continue de l’Employer Branding

Les entreprises doivent toujours faire face à l’indexation et doivent maîtriser les coûts salariaux tout en restant compétitives sur le marché du travail. Cela n’est pas toujours facile dans un marché où des salaires élevés sont offerts pour attirer les talents. Ainsi, les entreprises bénéficient d’une image d’employeur forte. Dans un marché où les opportunités d’emploi semblent abondantes, les candidats choisissent principalement une entreprise en fonction de son identité et de ses valeurs.