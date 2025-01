Cinq grands secteurs emploient la plupart des intérimaires en Belgique

La plupart des intérimaires travaillent dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de la logistique, des services administratifs et de soutien, et de l’horeca, rapporte l’ONSS (l’Office national de Sécurité sociale) dans un nouveau rapport. La majorité de ces intérimaires ne travaillent que pour une seule agence d’intérim et une seule entreprise.

Avec l’obligation introduite début 2023 de mentionner l’utilisateur du travail intérimaire dans la déclaration trimestrielle, l’ONSS peut désormais cartographier les travailleurs et les secteurs économiques qui y ont recours. Cette nouvelle approche comble une lacune importante dans les statistiques du marché du travail, souligne-t-il.

Grâce à ces nouvelles données, l’ONSS a identifié les “Big Five” des grands utilisateurs d’intérimaires.

Il indique également que le plus grand groupe de travailleurs intérimaires est constitué de jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans, suivis par les hommes de 25 à 29 ans. Parmi les travailleuses, ces groupes d’âge sont également les mieux représentés mais leur part est beaucoup plus petite que celle de leurs homologues masculins.

Au deuxième trimestre 2024, derniers chiffres disponibles, 192.744 personnes étaient employés dans le cadre de l’emploi intérimaire normal. Ils ont effectué ensemble 241.202 missions intérimaires, représentant un volume de travail de 87.565,7 équivalents temps plein (ETP).

Dans l’emploi intérimaire spécial, comme les flexi-jobs, 55.796 intérimaires étaient actifs au cours de la même période, réalisant 70.272 missions et représentant un volume de travail de 7.410,9 ETP.