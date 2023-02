BASF va supprimer plusieurs milliers d’emplois en Europe

Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé vendredi la suppression de plusieurs milliers d’emplois en Europe et la fermeture de quelques unités de production sur son site historique de Ludwigshafen (sud-ouest), après avoir été frappé de plein fouet par la hausse des coûts d’énergie.

Le groupe a dévoilé, à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, son programme de réduction de coûts pour 2023 et 2024. Une fois bouclé, le programme devrait permettre d’économiser 500 millions d’euros par an à partir de 2025 dans les services hors production et 200 millions de plus à partir de 2027 sur le site de Ludwigshafen.

Ces mesures auront un impact sur 2.600 postes dans les départements extérieurs à la production. Mais la production sera affectée également, plus précisément à Ludwigshafen, les responsables de BASF entendant rendre son implantation, vieille de 158 ans, plus compétitive. Quelque 700 emplois y sont menacés d’ici 2026. La direction insiste toutefois sur son intention de réaffecter la plupart de ces travailleurs concernés sur d’autres sites.

L’usine anversoise du groupe ne devrait pas être impliquée dans ces réductions d’emplois.