Aux oubliettes les filtres et Photoshop, place à l’IA pour améliorer vos photos de profil

L’intelligence artificielle (IA) prend de l’ampleur dans la création de photos de profil en ligne, supplantant les filtres et Photoshop.

Une vidéo postée sur le réseau social TikTok présente une nouvelle tendance pour créer des photos de profil pour, entre autres, le réseau professionnel LinkedIn, rapporte le site de la BBC.

Dans la courte vidéo devenue virale, une jeune femme montre à la fois à quoi elle ressemble dans la vraie vie et les portraits qu’elle a créés en utilisant une application alimentée par l’IA appelée Remini. La vidéo a été visionnée des millions de fois, et plusieurs autres publications similaires de TikTokers ont été largement visionnées.



Des applications comme Remini, Try It On AI et AI Suit Up utilisent l’IA pour produire des photos de profil soignées, imitant celles prises par un photographe expérimenté. L’app’ Remini, par exemple, utilise huit à dix selfies téléchargés par l’utilisateur pour créer des photos flatteuses avec différents styles capillaires, vêtements et arrière-plans. L’app’ permet aussi d’améliorer le maquillage et gomme tout défaut de la peau. Certains utilisateurs constatent même que cela les fait paraître plus minces.

Cette tendance est particulièrement marquée sur le réseau professionnel LinkedIn et d’autres sites de recherche d’emploi. Pour certains utilisateurs, l’attrait de ces services d’IA est leur coût abordable par rapport à une séance photo professionnelle.

Les avis sur le réalisme varient, certains trouvant les images authentiques tandis que d’autres critiquent le caractère artificiel des images générées par l’IA, soulignant que montrer sa véritable apparence aux employeurs est plus crédible et honnête. Malgré cela, des chercheurs d’emploi considèrent ces photos comme un moyen d’attirer l’attention des recruteurs, même si cela peut influencer négativement l’estime de soi en comparant la version IA à la réalité, exploque la BBC. Les recruteurs semblent, eux, se concentrer davantage sur les qualifications que sur l’origine de la photo.

En visio, mieux vaut s’asseoir devant une bibliothèque ou quelques plantes

Par ailleurs, si vous comptez faire bonne impression lors d’appels vidéo, mieux vaut vous asseoir devant une bibliothèque, ou quelques plantes d’intérieur, et sourire de temps à autre, rapporte le magazine Kijk.

Les participants à des visioconférences estiment en effet que les interlocuteurs ayant des plantes et des livres derrière eux sont plus fiables que ceux ayant par exemple leur living en arrière-plan, selon les conclusions publiées dans la revue scientifique PLOS ONE de chercheurs de l’université de Durham au Royaume-Uni.

Ces derniers ont demandé à 167 adultes de visionner des images fixes qui semblaient avoir été prises lors d’une visioconférence. Chaque image montrait le visage d’un homme ou d’une femme avec, en arrière-plan, un espace de vie, une pièce floue, des plantes d’intérieur, une bibliothèque, un mur vierge ou encore la photo d’un… morse sur une banquise. Les participants ont indiqué à quel point ils trouvaient chaque visage compétent et digne de confiance.

Il en est ressorti qu’ils jugeaient les visages avec des plantes d’intérieur ou une bibliothèque en arrière-plan comme plus fiables et plus compétents que les autres. Les visages avec un espace de vie ou une photo (dans l’exemple de l’étude, un morse sur une banquise) derrière eux ont obtenu les scores les plus bas.

Les femmes plus fiables

Les chercheurs ont aussi remarqué que les visages souriants ont obtenu des scores plus élevés que les visages à l’expression neutre. De plus, les femmes ont obtenu des scores de fiabilité et d’expertise légèrement plus élevés que les hommes.

Les scientifiques soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces résultats s’appliquent également à d’autres cultures. La plupart des visages de la base de données utilisée appartenaient en effet à des participants blancs.