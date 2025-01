Redopapers, des produits design à partir de surplus de papier

Chaque année, environ 300 millions d’agendas sont produits dans le monde, ce qui représente quelque 120 000 tonnes de papier. Une consommation massive… mais qui peut être nettement plus durable, selon Redopapers, une entreprise anversoise. Sa mission ? Donner une seconde vie aux surplus de papier en les transformant en produits design.

Avec le projet “Tegen de reststroom in” (À contre-courant), les entreprises peuvent valoriser leurs surplus et déchets de papier et de PVC en produits d’impression et d’emballage personnalisés, sans utiliser de nouvelles matières premières. Ce projet, développé par Redopapers en collaboration avec l’imprimerie Zwartopwit, l’écodesigner Axelle Vertommen et l’imprimerie Lannoo, existe depuis deux ans. Il bénéficie d’un soutien financier de Vlaanderen Circulair et OVAM. Réutiliser le papier fait une réelle différence, bien plus que le recycler. L’industrie papetière est en effet confrontée à un défi colossal, étant responsable de 7 % des émissions mondiales de CO2.

Fondée en 2015, par Linde Luyten et Tille Lingier, deux graphistes de 23 ans, Redopapers a pour objectif de transformer des surplus de papier en articles de papeterie créatifs. Ce qui n’était au départ qu’un hobby est devenu une entreprise durable. Après un test concluant dans une boutique éphémère, les deux graphistes ont décidé de se consacrer pleinement à leur modèle économique. Aujourd’hui, cette entreprise circulaire utilise principalement des surplus issus des imprimeries, tels que des épreuves, des impressions défectueuses ou des feuilles inutilisées.

Accord de distribution

« Nous upcyclons des types de papier existants et les transformons, entre autres, en agendas, semainiers et carnets de notes », explique Linde Luyten. « Nous ne faisons pas de recyclage au sens strict ; notre objectif n’est pas de produire du papier neuf. Notre méthode est encore plus durable, car la fabrication de produits en papier upcyclé consomme beaucoup moins d’énergie et d’eau que celle des produits équivalents en papier recyclé. C’est inspirant de voir comment une impression ratée peut devenir une couverture unique pour un agenda ou un carnet. Nous prouvons que les déchets ne sont pas forcément moches, mais peuvent être une source de créativité. »

Redopapers, qui atteint l’équilibre financier avec un chiffre d’affaires de 200 000 euros, récupère chaque année jusqu’à 5 tonnes de papier auprès des imprimeries, permettant d’économiser près de 100 000 litres d’eau en 2023. Les produits ne sont pas uniquement vendus via leur propre boutique en ligne ; on les trouve également dans une centaine de magasins en Flandre et aux Pays-Bas. Un accord de distribution avec l’éditeur Lannoo vise à booster les ventes aux Pays-Bas en 2025.

Durant ses premières années, Redopapers fonctionnait dans un petit atelier où les deux fondatrices se chargeaient elles-mêmes de la découpe, de la conception et du design, ainsi que de la reliure des produits. Cependant, avec la croissance de l’entreprise, cette méthode de travail n’est plus possible. La production est désormais confiée à des partenaires locaux. C’est l’entreprise sociale Kunnig, qui se charge notamment de coudre des couvertures de carnets à partir d’anciennes bâches publicitaires. « Nous recherchons toujours des opportunités pour promouvoir l’emploi social », déclare Linde Luyten.

Recyclage de vieilles bâches publicitaires

Par ailleurs, l’entreprise participe à des collaborations de recherche, comme le projet Rerun en partenariat avec l’UCLL. Ce projet vise à recenser les déchets de papier et de carton dans le secteur graphique et à étudier comment ils peuvent être utilisés de manière circulaire à grande échelle.

Pour le marché des entreprises, Redopapers transforme les anciennes bâches en PVC et les affiches publicitaires en carnets personnalisés, incluant des logos. Un exemple récent est le projet réalisé avec la Triennale de Courtrai, où 6 000 affiches ont été converties en blocs-notes.