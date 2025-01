Recul inédit du nombre de travailleurs frontaliers

L’information a été révélée par nos confrères de La Libre : le nombre de travailleurs frontaliers qui viennent travailler en Belgique diminue, le nombre de Belges qui font le chemin inverse se tasse aussi.

Selon l’Inami, qui collecte les données de ces étrangers puisqu’ils sont assujettis à notre sécurité sociale, les travailleurs frontaliers entrants n’étaient plus que 51.581 en 2024. Il s’agit d’un premier recul depuis l’établissement des statistiques en 2007 (38.756 personnes à l’époque).

Les Français demeurent les plus nombreux (39.252) devant les Néerlandais (10.917), les Allemands (904) et les Luxembourgeois (508). Les quatre pays sont simultanément en baisse, certains même depuis deux ans. Ce sont les provinces du Hainaut et de Flandre-Orientale qui attirent le plus ces travailleurs.

Dans le sens inverse, les chiffres sont également à la baisse : le nombre de travailleurs belges sortants a chuté de 91.296 en 2019 à 86.056 l’an dernier. Le Luxembourg continue d’attirer nos compatriotes (48.703 personnes et une hausse constante depuis 2007) comme d’ailleurs la France (8.618 en progression constante depuis 2007) mais les Pays-Bas ont perdu leur pouvoir d’attraction (21.804 personnes et une baisse constante depuis 2012).

Logiquement, ce sont les résidents de la province de Luxembourg (37.923) qui alimentent majoritairement ce contingent étranger devant celles de Liège et du Limbourg. Selon nos confrères, si le nombre de Belges sortants est très largement supérieur au flux entrant, c’est en raison de systèmes d’imposition plus avantageux en France ou au Luxembourg.