Rappel massif de produits Coca-Cola: faut-il s’inquiéter?

L’embouteilleur européen de Coca-Cola a annoncé ce lundi un rappel massif de produits en Europe en raison d’une teneur trop élevée en chlorate, un sous-produit du chlore. Cette situation soulève une question : y a-t-il un risque sanitaire pour les consommateurs ?

Un coup de tonnerre secoue les rayons des supermarchés, les épiceries, et même les distributeurs automatiques dans les entreprises. Coca-Cola procède au rappel de nombreuses canettes et bouteilles en verre consignées en raison d’une teneur excessive en chlorate.

“Sur notre site de production à Gand, nous effectuons régulièrement des tests dans le cadre de nos procédures de contrôle et de conformité réglementaire. Ces contrôles ont permis d’identifier des niveaux élevés de chlorate”, a expliqué l’entreprise.

Quels produits sont concernés ?

Le rappel ne concerne pas toutes les marques du groupe Coca-Cola, mais uniquement les produits suivants :

Coca-Cola

Sprite

Fanta

Fuze Tea

Minute Maid

Nalu

Royal Bliss

Tropico

Toutes les variantes (y compris Zero et Light) en canettes et en bouteilles en verre consignées portant un code de production compris entre 328 GE et 338 GE (inclus) sont touchées. Une liste détaillée des produits concernés est disponible ici.

Le code de production figure sous la canette ou sur l’étiquette des bouteilles en verre.

Les autres formats (bouteilles en plastique PET, fontaines à boissons, tétra packs) ainsi que les produits portant un autre code de production ne sont pas concernés.

“La majorité des produits touchés et invendus ont déjà été retirés des rayons des magasins. Nous poursuivons les efforts pour récupérer les produits restants”, a précisé l’entreprise, tout en indiquant travailler en collaboration avec les autorités compétentes dans chaque pays concerné.

Quelle est l’ampleur du rappel?

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, une filiale du groupe, a indiqué à l’AFP qu’il s’agissait d’une quantité considérable, sans fournir de chiffres précis.

La chaîne de production Coca-Cola de l’usine de Gand. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE

Les boissons concernées, embouteillées en Belgique, ont été expédiées vers plusieurs pays : Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, France et Luxembourg. Les lots en question, produits entre le 23 novembre et le 3 décembre, sont en circulation depuis cette période.

Selon le journal Sudinfo, il pourrait s’agir de millions de canettes et de bouteilles. Une seule ligne de production serait capable de produire environ 100 000 canettes par jour. Cependant, il est encore trop tôt pour estimer les impacts financiers de ce rappel.

Que faire si vous avez consommé ces produits?

Compte tenu du volume rappelé, certains consommateurs pourraient avoir ces produits à domicile. Coca-Cola demande expressément de ne pas consommer les produits concernés. Ceux-ci peuvent être retournés en point de vente pour obtenir un remboursement.

En cas de consommation accidentelle, pas de panique :

“L’analyse d’experts indépendants conclut que le risque sanitaire est très faible. Aucune réclamation de consommateurs n’a été reçue à ce jour”, a rassuré la filiale française de Coca-Cola.

Un risque sanitaire faible, mais surveillé

D’après le site internet de la Commission européenne, la présence de chlorate dans l’alimentation provient principalement des désinfectants au chlore utilisés pour le traitement de l’eau potable ou dans la transformation des aliments.

Dans un rapport scientifique de 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait indiqué que l’exposition prolongée au chlorate pouvait poser un problème pour les enfants souffrant d’une carence modérée en iode. Toutefois, même dans les scénarios les plus pessimistes, elle jugeait improbable que l’apport quotidien dépasse les seuils de sécurité pour les consommateurs de tout âge.