Quels sont les métiers que souhaitent faire les jeunes ?  

Dans le top 20 des métiers qui intéressent les jeunes en fin de secondaire, sept sont actuellement en pénurie. Mais dans les autres domaines, la frustration risque d’être grande ressort-il d’une étude menée par le Forem et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au total, 2.193 élèves de 5, 6 et 7e secondaires, scolarisés en Wallonie, ont été interrogés sur leurs aspirations professionnelles en mars et avril derniers. Quarante pourcent étaient dans l’enseignement général, 14% dans l’enseignement de transition hors général et 46% dans le qualifiant. Les résultats ont ensuite été mis en parallèle avec les offres d’emploi publiées au Forem au premier semestre 2023.

Un métier sur deux est un métier « STEAM »

De cette étude, il ressort qu’un métier sur deux dans le top 20 concerne des métiers « STEAM » , soit les sciences, technique, ingénierie, arts, mathématiques. Une autre tendance notable est que les métiers de soins sont eux aussi fortement sollicités. En réalité c’est près de sept métiers (enseignant, médecin, infirmier, mécanicien auto, analyste-développeur informatique, comptable et architecte) qui se trouvent dans le top 20 qui sont en pénuries. Dans les secteurs du commerce et de la vente, de l’informatique, de l’industrie, de la mécanique mais aussi, dans une moindre mesure, de l’horeca, la construction et le tourisme, les offres d’emploi sont en effet bien plus nombreuses que les candidats.

Trop de candidats pour certains secteurs

A contrario, d’autres domaines qui attirent moult jeunes risquent de faire bien des frustrés, notamment l’agriculture & les espaces verts, les arts & sports, les banques, assurances et l’immobilier ainsi que le secteur de la communication. Ces branches, que les jeunes en fin d’étude secondaire semblent apprécier, recrutent en effet très peu. Mais si les envies de ces jeunes de 5, 6 et 7e secondaires se réalisent, les sept secteurs déjà en manque de main-d’oeuvre souffriront encore plus d’ici quelques années.