Quelque 80 emplois menacés chez Dawn Foods à Manage

La direction de l’entreprise américaine Dawn Foods, installée à Manage (Hainaut) et spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie, a l’intention de fermer son seul site belge pour le deuxième semestre 2026, a confirmé lundi la FGTB.

L’annonce avait initialement été faite à la fin de l’année dernière lors d’une assemblée générale extraordinaire. “On se doutait bien qu’une telle annonce allait venir car l’entreprise a abandonné les gros investissements, le matériel est donc devenu désuet et, pour redevenir rentable, il faudrait remplacer toutes les lignes de production », a indiqué Michèle Duray (FGTB Horval), confirmant une information de Sudinfo. “La production sera transférée ailleurs, nous en saurons plus dès les premières réunions de la phase 2 de la procédure Renault”.

La procédure Renault, dans le cas d’un licenciement collectif, a été enclenchée après l’annonce. Syndicats et direction se sont ainsi rentrouvés, ces dernières semaines, dans le cadre des discussions de la phase 1 dite “d’information” de la procédure. “Nous avons terminé cette phase 1 lundi, nous avons eu des réponses à nos questions”, a expliqué Mme Duray. Quelque 80 travailleurs, dont la moitié sont des ouvriers, travaillent actuellement chez Dawn Foods.

“Cette fermeture est inéluctable et nous allons donc négocier le plan social. Seuls 14 postes d’employés pourraient être maintenus en Belgique. La direction a un mandat pour négocier le plan social. Nous avons un an devant nous pour ce faire car il n’y aura pas de licenciements avant la fin août 2026. Pas moins de 80 emplois sont concernés mais nous ne savons pas si, après la fin août 2026, les licenciements seront progressifs jusqu’au 31 décembre ou s’ils seront actés en une seule vague”, a ajouté la syndicaliste.

Syndicats et directions doivent se rencontrer le 15 mars dans le cadre du lancement de la phase 2 dite “de négociations” de la procédure Renault.

“Nous souhaiterions conserver le rythme d’une réunion toutes les deux semaines”, a précisé la représentante de la FGTB. “Le but, pour les travailleurs, n’est pas de partir en grève car la fermeture de l’entreprise à Manage est inéluctable. Nous devrons donc négocier le meilleur plan social possible et le plus sereinement possible. L’entreprise a toujours vécu dans une certaine paix sociale et on a toujours trouvé des solutions”, a-t-elle conclu.