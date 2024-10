Quelque 270 millions de tonnes de marchandises transportées par la route en 2023

Plus de 270 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par la route dans des véhicules immatriculés en Belgique en 2023, selon des chiffres publiés mardi par l’office belge de statistiques Statbel. Cela représente un statu quo en comparaison à 2022.

En 2023, 276 millions de tonnes de marchandises ont été transportées dans des camions et tracteurs routiers d’au moins une tonne immatriculés en Belgique. En termes de tonnes-kilomètres, soit la combinaison du poids et de la distance parcourue par la marchandise, une baisse de 4% est observée par rapport à 2022, et de 11% en comparaison à 2021. Le même poids est donc transporté, mais sur des distances plus courtes.

Pour ce qui concerne le transport intérieur, on observe une hausse de quantité de 0,9% par rapport à 2022 et une hausse de 0,5% par rapport à 2021. Pour le transport international, il est question de baisses de 3,7% et 6,8% respectivement. La part du transport international (18%) par rapport au transport national (82%) reste, elle, constante.

Les sociétés de transport ont en outre participé à 73% du transport routier en Belgique en 2023, soit une hausse de 2,2% entre 2022 et 2023 et une baisse de 0,5% par rapport à 2021.

La part du transport routier pour compte propre était, elle, de 27% en 2023. Ce type de transport a baissé de 5,5% par rapport à 2022 et de 1,9% par rapport à 2021.