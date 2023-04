Quelle part de salaire le Belge consacre-t-il à l’alimentation?

En mars 2023, le budget mensuel consacré à l’alimentation a été plus important que celui alloué au loyer. Ces deux postes étant les plus importants du budget des dépenses mensuelles des Belges.

Le montant dépensé par mois par les ménages belges peut varier de manière considérable en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que le niveau de revenu, la situation de vie et les habitudes de consommation. La dernière étude du courtier en assurances HelloSafe s’est penchée sur les dépenses des Belges et sur leur importance par rapport à leur budget.

L’alimentation, la part du lion

Ainsi, pour le mois de mars de cette année, 54,2% du budget mensuel des Belges a été englouti dans le loyer et la nourriture. Plus précisément, le budget alimentation a même dépassé celui jusqu’alors consacré au logement. Ainsi, en moyenne, les ménages belges ont dépensé 30,4% de leur salaire pour l’achat de la nourriture (soit le poste de dépenses le plus important de leur budget) contre 23,8% pour le loyer.

Une constatation qui vient confirmer les récentes conclusions de l’organisation des consommateurs Test-Achats, comme quoi une famille dépense aujourd’hui 89 euros de plus par mois au supermarché que par le passé. Cette importante augmentation des dépenses alimentaires est due à l’inflation, qui s’est abattue sur les prix de ces produits; celle-ci a atteint 20,6%, pour la première fois (un record absolu), principalement à cause des légumes (31% plus chers en mars 2023 qu’en mars 2022). “Et si l’on ne tient pas compte des pommes de terre qui connaissent une hausse moins marquée, l’inflation pour les légumes atteint 40%”, ajoute l’organisation.

Lors d’une précédente enquête portant sur le mois de février 2023, HelloSafe soulignait déjà que les ménages belges consacraient alors près d’un tiers (30,5%) de leur budget familial mensuel à l’alimentation.

Avec des disparités selon les régions, car en Flandre les ménages ont tendance à consacrer moins de leur budget à la nourriture qu’en Wallonie : 28,9% contre 33%, soit une différence de plus de 4 points entre les deux régions. Ainsi, Anvers serait la ville belge où l’on consacre la plus petite partie du budget à l’achat de nourriture (28,5%), tandis que Liège est celle où les ménages y consacrent le plus de budget (34,4%).

Dépenses mensuelles moyennes

Les dépenses mensuelles moyennes* varient également d’une ville belge à l’autre, ou selon que l’on habite au nord ou au sud du pays. L’étude actuelle souligne par exemple l’écart de ces dépenses mensuelles entre Anvers et Bruges ; elles sont 22% supérieures à Anvers.

D’ailleurs, Anvers est la ville où les habitants dépensent le plus (hors loyer). Les Anversois consacrent 915 euros, soit l’équivalent de 66,7% du salaire minimum net belge, pour payer les courses, les factures, leurs loisirs, ainsi que les transports (toujours hors loyer). Par contre, Bruges est la ville où ses habitants sont les plus économes étant donné que leurs dépenses mensuelles moyennes sont de 750 euros, soit les plus faibles et représentant 54,7% du salaire minimum net des hors loyer.

Bruxelles arrive directement après Anvers, avec 908,6 euros consacrés aux dépenses, mais juste avant Liège, qui peut s’enorgueillir d’être la ville wallonne où le budget mensuel moyen des ménages est le plus élevé. Les Liégeois dépensent environ 879,5 euros, soit l’équivalent de 64% du salaire minimum net belge, en dehors du loyer.