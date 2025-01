Que rapporte une station de recharge rapide pour voitures électriques ?

Les opérateurs de réseaux de recharge rapide ne publient guère des données sur leurs stations, sauf Fastned, qui est cotée. Leurs stations génèrent un revenu moyen de 315.000 euros au quatrième trimestre 2024.

Pour les amateurs du business des voitures électriques, les informations publiées par Fastned pour 2024 sont une mine d’informations. Ainsi on y apprend que chacune de leur station génère un revenu de 265.000 euros contre 224.000 euros en 2023. Toujours en croissance : au dernier trimestre, le chiffre d’affaires annualisé arrivait à 315.000 euros. Fastned est basé aux Pays-Bas et est actif dans 6 autres pays, dont la Belgique et la France.

48 cents de marge brute par kW

Les stations de Fastned sont-elles rentables ? Elles dégagent, en moyenne, une marge brute de 244.000 euros, soit 48 cents par kWh (le tarif client est de 73 cents par kWh). Mais Fastned perd de l’argent car la marge brute n’inclut pas les investissements, et il y en a beaucoup : 346, et espère arriver à 400/425 station d’ici la fin de l’année, et 1000 avant 2030. Chaque station représente un coût moyen de 710.000 euros.

Comme Fastned et ses concurrents cherchent à construire un maximum de stations en un minimum de temps pour capter les meilleurs emplacements, les comptes devraient rester dans le rouge encore deux ou trois ans.

Le cas de Fastned n’est pas unique. A notre connaissance quasi tous les opérateurs de réseaux de bornes rapides perdent de l’argent actuellement.

La vitesse de charge moyenne : 72 kW en Belgique

Fastned fournit aussi des données sur les stations de recharge pays par pays. La Belgique ne semble pas être une mauvaise affaire pour l’entreprise néerlandaise.

Une indication intéressante est la vitesse de charge moyenne, qui s’élève à 72 kW en Belgique en 2024, supérieure à la moyenne de tous les réseaux de Fastned (64 kW). La vitesse moyenne de 72 kW représente une gain d’autonomie d’environ 300/400 km par heure.

Pourquoi cet écart ?

Les automobilistes pourraient estimer ces chiffres bizarres et décevants, car les bornes Fastned affichent souvent une vitesse impressionnante de 300 kW. La vitesse de charge effective dépend de l’automobile, peu dépassent actuellement les 200 kW. Par ailleurs, la vitesse décroît à mesure que la batterie se remplit. Une auto qui accepte une vitesse de 250 kW ne peut tenir cette vitesse tout au long du processus de recharge. Cela explique que les moyennes ci-dessous se situent, selon les pays, entre 63 et 72 kW. Mais ces moyennes augmentent tous les ans, à mesure que les autos du parc acceptent des charges plus rapides. En Belgique, en 2020, la vitesse moyenne dans les stations Fastned était de 60 kW.

Carte d’identité des stations Fastened dans 3 pays

Belgique Pays-Bas France Nombre de stations 36 181 44 Sessions par station 49,6 57,3 28,5 Durée des sessions 24 minutes 22 minutes 29 Vitesse moyenne 72 kW 63 kW 65 kW KWh moyen chargés 29 kWh 23 kWh 31 kWh

Source : Fastned, Trading Update Q4 2024, paru le 16 janvier 2025.