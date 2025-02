Production audiovisuelle: 3.182 emplois générés en 2022

Une étude inédite de Deloitte révèle que les investissements publics dans la production audiovisuelle francophone indépendante sont particulièrement efficaces.

L’information a été révélée la semaine dernière par nos confrères du Soir : en 2022, le secteur de la production audiovisuelle francophone indépendante a généré 3.182 emplois directs et indirects.

Pour chaque million d’argent public (Régions ou FWB) injecté, 31 équivalents temps plein (ETP) ont été générés. Soit plus du double de ce que ce type d’investissement engendre habituellement (17 ETP) dans d’autres secteurs économiques.

Ces chiffres sont issus d’une étude inédite conduite par le cabinet de consultance Deloitte, à la demande de l’Union des producteurs francophones de films et de séries soutenue par les intermédiaires Tax Shelter, le Centre du Cinéma, les fonds Wallimage et screen.brussels et Twist, le cluster média wallon.

Surcapacité de travail, sous-capacité de main-d’œuvre

En 2022, la production audiovisuelle francophone a généré 1.224 ETP directs, dont 790 à Bruxelles. En Flandre, ce chiffre est assez comparable : 1.218. Chez les fournisseurs, l’étude évoque 1.958 ETP générés. À l’ensemble de ces 3.182 ETP, il convient de rajouter 955 emplois à temps plein dits induits. Ces emplois sont générés par la consommation courante.

Deloitte souligne encore deux éléments importants. D’une part, le problème, fréquent vu l’activité, de surcapacité du secteur en termes de travail, mais de sous-capacité de main-d’œuvre. Ce qui engendre, comme dans d’autres secteurs, des postes manquants. D’autre part, la dépendance de l’industrie francophone aux productions minoritaires. A savoir des projets gérés par un producteur étranger majoritaire, le belge n’étant que minoritaire (70% des œuvres en 2023). À titre de comparaison, en France, 83% des œuvres produites sont majoritaires.