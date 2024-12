Près de 4.000 emplois à pourvoir dans les secteurs clés des fêtes

À l’approche des fêtes de fin d’année, pas moins de 3.924 postes sont à pourvoir dans des secteurs en forte activité, tels que l’horeca, le tourisme, le commerce, le transport et la logistique, a annoncé le Forem. Les offres sont disponibles via son site internet et son application.

En cette période de hausse d’activité, les entreprises horeca et touristiques “multiplient les recrutements pour renforcer leurs équipes et garantir une expérience de qualité à leurs clients”, affirme le Forem. Au total, 1.189 offres d’emploi sont ouvertes dans ces deux secteurs qui recrutent réceptionnistes, serveurs, barmans, cuisiniers, agents d’accueil, etc.

Le secteur du commerce de détail n’est pas en reste et recherche 818 caissiers et vendeurs pour assurer un service rapide aux clients venus acheter leurs cadeaux de Noël.

Le transport et la logistique proposent aussi des opportunités : 1.967 offres d’emploi pour des postes de conducteurs de transport de particuliers et de transport en commun, de livreurs, de responsables logistiques et du personnel administratif de la circulation internationale des marchandises, sont ouvertes sur le site du Forem.

Ce dernier précise que ces cinq secteurs sont en recherche de personnel même en dehors des fêtes de fin d’année et rappelle qu’il propose des formations pour la plupart des métiers concernés.