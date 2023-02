Près de 300 emplois menacés en Flandre chez Balta carpets

Balta carpets a annoncé mercredi matin, au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de « réduire drastiquement » la production de moquette sur son site de Vive-Saint-Bavon (Flandre occidentale). Le transfert de ces activités au Royaume-Uni menace 295 emplois.

L’entreprise avance un « contexte économique difficile, marqué par une hausse exponentielle des coûts salariaux, une politique énergétique instable et une baisse de la demande de moquette sur le continent », le tout rendant « impossible » la production rentable de moquette en Belgique.

Balta souligne qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une intention et engage une concertation sociale afin de pouvoir clarifier la situation le plus rapidement possible.

L’entreprise précise également que les investissements prévus (14 millions d’euros) dans la division Balta rugs de Vive-Saint-Bavon seront maintenus.

Des négociations sociales vont être lancées dès lundi. « Nous espérons pouvoir peser, dans le cadre de ce processus, sur le nombre de licenciements. L’entreprise a des succursales en Belgique et nous voudrions qu’un maximum d’employés puissent encore y travailler », a déclaré de son côté une représentante syndicale de l’ACV/CSC, abasourdie par l’ampleur de cette vague de licenciements.

Néanmoins, aucune action n’est prévue dans l’immédiat, selon cette dernière.