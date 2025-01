Près de 2.500 artisans certifiés actifs en Belgique en 2024

Il y avait 2.479 artisanes et artisans certifiés actifs en Belgique au 31 décembre 2024, a indiqué le SPF Économie à l’agence Belga. Dans le détail, il s’agit de 37,9% de femmes, 29,7% d’hommes et de 32,4% d’entreprises en personne morale. Cela représente 408 labels décernés de plus qu’en 2023.

Les secteurs les plus représentés au 31 décembre 2024 sont ceux des produits alimentaires (27,6%), des meubles et de la décoration d’intérieur (14,3%), du textile, du cuir et de la mode (13,2%), du bois (12,3%), de la céramique (9,1%) et des produits de luxe (8,7%). “Tout en sachant qu’un même artisan peut se retrouver dans plusieurs secteurs distincts”, souligne le service presse du SPF Économie.



Une reconnaissance légale auprès de la Commission Artisans du SPF Économie consacre, depuis 2016, le caractère authentique et l’aspect manuel d’une activité, ainsi que le savoir-faire artisanal d’une personne ou d’une entreprise.



Pour l’obtenir, cette personne ou cette entreprise doit être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, comme personne physique, personne morale ou organisation sans personnalité juridique, et compter moins de 20 travailleurs. Elle doit également fournir des prestations de service ou produire, transformer, réparer voire restaurer des biens.

La reconnaissance de la qualité d’artisan a une durée de six ans, renouvelable. Grâce à elle, l’artisan dispose d’un logo officiel, ses activités sont recensées dans un répertoire du SPF Économie et il peut participer à la Journée de l’Artisan.