Prego, le take-away des pâtes fraîches

Le premier restaurant de la nouvelle chaîne de restauration rapide lancée par un de nos anciens Manager de l’Année vient d’ouvrir à Stockel (Bruxelles).

L’information a été révélée la semaine dernière par nos confrères de L’Echo : Yvan Verougstraete, Manager de l’Année 2019 de Trends-Tendances, se relance dans l’entrepreneuriat.

Celui qui avait quitté la direction opérationnelle de Medi-Market et était devenu le vice-président des Engagés vient de porter Prego sur les fonts baptismaux, sa deuxième expérience dans l’horeca après Divine Cuisine, revendue à Viangros.

Il y est associé avec trois autres fondateurs: Julie Vandenbrande (20 ans chez Carré Associates), Bart Vanhove (Lunch Garden, Viangros et Delitraiteur) et Jean-Pierre De Rycke (Divine Cuisine, Viangros). L’idée de base vient de ce dernier qui souhaitait lancer une chaîne de restaurants consacrée aux pâtes fraîches.

Suite à une étude de marché peu favorable, le concept a évolué vers un projet, très ambitieux, de comptoirs take-away: des pâtes fraîches à cuire chez soi en deux minutes avec des accompagnements, lasagnes, etc. Le premier vient d’ouvrir à Stockel. Deux autres suivront très vite à la place Flagey à Bruxelles et à L’Esplanade à Louvain-la-Neuve. Les associés souhaitent ouvrir une trentaine de comptoirs en trois ans et une cuisine centrale à Charleroi. La livraison (Uber Eats et Deliveroo) arrive à la fin avril.