Pourquoi toutes les pelleteuses sont-elles jaunes?

L’aviez-vous remarqué ? La plupart des engins de chantier sont… jaunes. Ou à la rigueur orange. Pourquoi cette couleur ?

Plus des trois quarts des pelleteuses dans le monde sont jaunes, c’est un fait. Cette couleur est tellement répandue que l’on remarque à peine les engins de chantier d’une autre couleur. Même les jouets pour enfants représentant ce type d’engins respectent ce code couleur. Pourquoi ?

Les raisons sont de plusieurs natures : il y a tout d’abord une question de sécurité, mais aussi des associations culturelles et psychologiques profondément enracinées et des développements historiques.

Sécurité : le jaune est bien visible

« Le jaune est l’une des couleurs les plus visibles. De jour comme de nuit, cette couleur offre un contraste suffisant, même dans les conditions poussiéreuses du chantier, explique Surplex, un des principaux opérateurs européens d’enchères pour l’industrie. Elle convient donc parfaitement en tant que couleur d’avertissement pour signaler les dangers. Les ouvriers et les personnes non concernées peuvent ainsi reconnaître les machines sur le chantier, ce qui peut éviter des accidents. »

Origine?

Qui pense pelleteuse jaune pense directement à Caterpillar. Et ce n’est que justice, car c’est bien cette entreprise qui est à l’origine du choix de la coloration jaune en 1931. Au début du 20e siècle, les engins de chantier de Caterpillar étaient encore gris, car ils avaient un caractère militaire. Seulement, ils étaient ainsi peu visibles sur les routes, d’où le changement de couleur. Un changement que d’autres fabricants ont rapidement adopté.

« Caterpillar a utilisé le jaune Hi-Way jusqu’en 1979, précise Surplex. Depuis lors, les engins de chantier circulent dans un jaune Caterpillar un peu plus atténué et visuellement plus attrayant. Et bien sûr, cette couleur est protégée par la loi en tant que marque déposée. Depuis 1989, les couleurs noir et jaune sont également intégrées dans le logo moderne de Cat. »

Culture et psychologie

Cela fait donc près d’un siècle que le jaune est la couleur standard des engins de chantier. Par association, cette couleur est souvent attribuée à toute l’industrie du bâtiment : casque de sécurité, gilets de chantier, etc.

Nous en sommes tellement imprégnés que nous remarquons à peine un engin de chantier qui n’est pas jaune. « La perception sélective est le nom donné à ce phénomène psychologique consistant à ne percevoir que certains aspects de l’environnement et à en ignorer d’autres, déclare Surplex. Elle est le résultat de nos limites de capacité cognitive, car nous ne pouvons tout simplement pas traiter toutes les informations en même temps. »

Bien évidemment, tout cela est encore renforcé par nos expériences. Nous percevons, en général, les choses de manière à confirmer nos convictions existantes, et nous ignorons tout simplement les informations qui les contredisent. Ainsi une pelleteuse bleue passera totalement inaperçue aux yeux du commun des mortels. « Ainsi, la combinaison des influences culturelles, des expériences de la petite enfance et de notre « câblage » psychologique nous fait croire fermement : une pelleteuse doit être jaune ».

Quasi toutes les pelleteuses sont jaunes

Finalement, n’oublions pas que la couleur des engins de chantier dépend principalement… du fabricant.

Tout le secteur du bâtiment connaît la «Yellow Table» (la table jaune) du groupe KHL, qui répertorie sur la base de leur chiffre d’affaires, les 50 plus grands fabricants d’engins de chantier. Si l’on ne considère que les fabricants de pelleteuses et que l’on filtre la fameuse « Yellow Table » en fonction des entreprises pour les mini- et midi-pelleteuses (jusqu’à 13 tonnes) ainsi que pour les grandes pelleteuses (plus de 13 tonnes) : 28 des 50 entreprises entrent dans cette catégorie.

Plus des trois quarts des pelleteuses vendues en 2022 se présentent dans cette couleur de signalisation voyante. Les autres teintes suivent en nombre bien moindre.

« Si l’on relie les parts de marché individuelles à la couleur corporative de l’engin de chantier, précise Srplex, il s’avère que plus des trois quarts de toutes les pelleteuses vendues en 2022 étaient jaunes. Pour être précis : 76,2 %. La deuxième couleur la plus répandue était de loin un orange ou un rouge (11,9 %), suivie d’un blanc ou d’un gris (6,2 %) et d’une nuance de vert ou de bleu (5,8 %). »

À la question : « toutes les pelleteuses sont jaunes ? » La réponse est non, mais notre inconscient collectif est tellement « conditionné » à tout ce jaune que nous perdons cela de vue.