Pollution chimique: des accords pour solder les poursuites

Aux Etats-Unis, une série d’accords sont intervenus entre les autorités et des entreprises responsables d’émissions de « polluants éternels ».

Depuis la découverte d’une large pollution engendrée par le groupe 3M dans la région anversoise, la question de la pollution aux PFAS (polyfluoroalkylés) et aux PFC (perfluorés) est devenue, chez nous, un sujet brûlant. Ils sont appelés des polluants éternels en raison de leur cycle de vie très long. Ils regroupent près de 5.000 molécules différentes suspectées, pour certaines, d’avoir un effet néfaste sur la santé.

Le problème est évidemment mondial (des cas de pollution viennent d’être mis au jour à Lyon) et, coup sur coup, la semaine dernière, deux accords à l’amiable ont été annoncés aux Etats-Unis pour mettre fin à des poursuites judiciaires. 3M a ainsi accepté les principes d’un accord de plus de 10 milliards de dollars pour solder près de 4.000 actions intentées pour pollution aux PFAS par plusieurs villes américaines. La veille, Chemours, DuPont de Nemours et Corteva ont annoncé avoir conclu un accord semblable pour un total d’1,185 milliard de dollars. Elles ont été accusées d’avoir sciemment caché le problème pendant de nombreuses années.