Plus de 40% de femmes au CA des grandes entreprises cotées au Royaume-Uni

Please write your introduction text here

Londres reste en deuxième position, derrière Paris, des places financières mondiales comptant le plus de femmes dans les conseils d’administration, selon les données du FTSE Women Leaders Review, publié mardi. Les femmes représentent désormais 40,2% des membres des conseils d’administration du FTSE 350, qui regroupe les plus grosses entreprises cotées britanniques, soit une hausse de près de 3% en 2022, précise un communiqué.

Les auteurs soulignent qu’il y a à peine plus de dix ans, 152 conseils d’administration sur les 350 entreprises qui composent cet indice ne comptaient aucune femme. Il n’y a plus aucune compagnie dans ce cas aujourd’hui. « Les femmes occupent également désormais un tiers de tous les postes de direction dans les entreprises du FTSE 350, un énorme jalon qui montre les progrès continus qui sont en cours dans toutes les entreprises », poursuit le communiqué.

La France sur la première marche

En France, en tête du classement, 44% des postes aux conseils d’administration des entreprises du CAC 40 sont occupés par des femmes, selon les données rendues publiques mardi. Cependant au Royaume-Uni, la démarche des entreprises est « entièrement volontaire » et non pas imposée « par un système de quotas obligatoires » comme dans d’autres pays, relève l’étude. A titre de comparaison en France, la loi Copé-Zimmermann impose depuis 2011 un quota de 40% de femmes aux conseils d’administration.

Malgré les progrès dans les conseils d’administration, une autre étude dénonçait en novembre le manque « alarmant » de femmes aux postes à hautes responsabilités, la majorité étant nommées à des postes non-exécutifs.

Au sein du principal indice de la Bourse de Londres, le FTSE 100, 40,5% des membres des conseils d’administration sont des femmes, mais seules 9% de ces compagnies ont une directrice générale, précise l’étude publiée mardi.

Les progrès affichés « sont les bienvenus, et j’exhorte les entreprises à maintenir cet élan pour parvenir à un meilleur équilibre dans les postes de direction comme dans les conseils d’administration », a appelé la ministre des Entreprises Kemi Badenoch, citée dans le communiqué.