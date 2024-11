Planet Foods : le pari B2B d’un e-commerce wallon à succès

Avec bientôt 20 millions de chiffre d’affaires, la start-up « My American Shop » a réussi à devenir un e-commerce qui compte en Wallonie. Désormais, elle devient aussi officiellement grossiste pour la grande distribution…

My American Shop a d’ores et déjà surpris les observateurs de l’e-commerce en réussissant le pari de devenir l’un des « pure players » wallons les importants en Wallonie en vendant des produits alimentaires « ethniques » sur le Web. Aujourd’hui, la jeune pousse wallonne passe à la vitesse supérieure. Avec le lancement de Planet Foods, sa filiale dédiée au marché B2B, elle ambitionne d’élargir sa clientèle en intégrant ses produits dans les rayons des grandes enseignes belges comme Delhaize, Intermarché ou Delitraiteur.

Depuis ses débuts en 2020, My American Shop s’est imposée comme un acteur clé de l’e-commerce en Belgique, séduisant plus de 350 000 clients avec des produits exclusifs venus des États-Unis et d’Asie. Fanta aux goûts exotiques, Snickers au citron ou chips ultra-épicées : la société propose des références introuvables dans les supermarchés classiques.

Avec Planet Foods, le duo de fondateurs, Antoine Libois (23 ans) et Maxime Loison (25 ans), veut toucher un public encore plus large en ciblant les grandes surfaces et les détaillants spécialisés. La start-up sort désormais de l’e-commerce pure et dur et s’adresse aux acteurs de la distribution (et plus aux seuls internautes).

« Nous voulons rendre nos produits accessibles au plus grand nombre », explique Antoine Libois, qui prévoit de doubler le chiffre d’affaires de l’entreprise : de 10 millions en 2023, la firme atteindra 20 millions d’euros dès 2024.

700 colis par jour

Planet Foods marque une nouvelle étape dans la croissance de My American Shop. Grâce à une levée de fonds de 3,9 millions d’euros en 2022, l’entreprise a renforcé ses infrastructures logistiques et recruté des profils expérimentés issus du retail et du FMCG. Depuis son entrepôt de 5 000 m² à Nivelles, elle gère déjà l’envoi de plus de 700 colis par jour pour son site e-commerce.

Cette expertise devrait être un atout pour séduire les distributeurs. Le grand défi sera, bien sûr, d’arriver à gérer les deux activités sans cannibaliser l’e-commerce, tout en assurant une visibilité optimale en magasin. Planet Foods qui travaille déjà depuis quelques mois avec le B2B doit désormais prouver qu’elle peut répondre aux attentes du B2B sans perdre l’ADN qui a fait le succès de My American Shop. D’où, probablement, le lancement d’une filiale et d’une marque différente.

Avec 70 % de ses ventes déjà réalisées à l’international, principalement en France, Espagne et Pays-Bas, My American Shop envisage d’élargir son marché grâce à Planet Foods. Les ambitions ne manquent pas : Antoine Libois rêve de faire de son entreprise un leader européen des produits ethniques. « Nous sommes convaincus que le marché a un potentiel énorme. Planet Foods est une étape clé dans notre vision à long terme. »

En intégrant les grandes surfaces, My American Shop se diversifie tout en capitalisant sur une demande croissante pour des produits originaux.