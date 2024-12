Pieterjan Desmet (Decospan): “La différence dans les coûts salariaux devient insensée”

L’entrepreneur de Flandre occidentale Pieterjan Desmet, PDG de Decospan, tire la sonnette d’alarme. Son entreprise de traitement du bois a son siège principal à Menen, mais aussi des usines dans le reste de l’Europe. « La différence dans les coûts salariaux devient trop élevée. Nous ne pouvons pas faire autrement que de déplacer nos investissements, en particulier vers le nord de la France », déclare Desmet.

« La différence dans les coûts salariaux devient insensée », raconte Pieterjan Desmet, PDG du transformateur de bois Decospan. « Mes employés sur le site juste de l’autre côté de la frontière française coûtent plus d’un quart de moins que ceux du siège principal à Menen. L’année prochaine, nous investissons 5 millions d’euros dans notre usine du nord de la France. Ce n’est qu’à 45 kilomètres. Autrefois, beaucoup d’entreprises de cette région pouvaient encore profiter du statut frontalier très avantageux pour attirer des Français du Nord, mais cela disparaît largement. Nous avons acquis une entreprise au Portugal il y a quelques années, car il était plus facile d’y trouver des personnes ayant les compétences nécessaires. Ce n’était pas la raison principale à l’époque, mais les coûts salariaux plus bas étaient également importants. La différence devient de plus en plus grande. »

« En Belgique, en tant que PME industrielle, je dois tout faire moi-même »

« En Belgique, en tant que PME industrielle, je dois tout faire moi-même, et c’est un problème. Les coûts salariaux ne sont pas le seul handicap de Decospan. Les décideurs européens aiment parler d’un terrain de jeu égal, mais les intérêts nationaux pèsent encore trop lourd. Pour une PME en Flandre occidentale ou en Belgique, c’est un problème. Presque tous nos pays voisins brandissent des subventions ou adoptent une politique industrielle protectionniste. L’énergie en est le meilleur exemple. »

N’est-il plus possible de tout produire en Belgique ?

PIETERJAN DESMET. « Pour certaines activités, j’ai dû m’installer dans des pays moins chers. Je ne peux plus rendre cela rentable en Belgique. Decospan est passé de 500 à 900 emplois, mais pas en totalité en Belgique. Ici, nous sommes passés de 120 à 250 emplois, mais en Croatie, nous avons créé 250 emplois. Nous devons choisir ce que nous gardons ici, et nous préférons opter pour la qualité. Cela signifie aussi que nous avons besoin ici d’autres profils. Le métier de marketeur numérique est très peu mis en avant dans l’industrie. On ne trouve pas cela en Flandre occidentale, et, en fait, pas en Belgique non plus. Un bon marketeur numérique, il faut aller le chercher aux Pays-Bas. Je ne comprends pas bien cela, car la formation en gaming à Courtrai est de niveau mondial. Nous devons pouvoir combler ce vide, non ? »

Une focalisation sur une croissance plus durable est parfois perçue comme un plaidoyer pour abandonner en grande partie les usines ici ?

DESMET. « Non, sans industrie, une économie est vulnérable. Regardez le Royaume-Uni. Nous devons continuer à embrasser l’industrie pour sa valeur ajoutée et sa large création d’emplois. Certaines activités devront être délocalisées, mais en nous concentrant sur la valeur ajoutée et la durabilité, nous pouvons encore ancrer beaucoup de choses ici tout en réduisant nos émissions. Il reste tellement d’opportunités. Nous pourrions investir dans des parcs de batteries pour mieux gérer les pics de consommation et donc mieux protéger notre industrie contre les prix volatils de l’électricité. Cela pourrait être un effort conjoint de l’industrie et du gouvernement.

« Cette transition coûte de l’argent. Le gouvernement ne doit pas simplement signer un chèque en blanc, mais il devrait continuer à soutenir les entreprises qui font des efforts. J’espère qu’ils ne toucheront pas, par exemple, au soutien à l’innovation, qui est un instrument très puissant. »

N’y a-t-il pas assez de liquidités dans le privé pour tout financer ?

DESMET. « Il y a surtout ici des entreprises saines. Elles ont un bilan solide, souvent avec beaucoup de biens immobiliers. Je ne sais pas s’il y a assez de liquidités. Leur bilan solide peut bien sûr supporter quelques investissements, mais elles doivent en percevoir la valeur ajoutée. Une force de la Flandre occidentale est la prédominance des entreprises familiales. Nous aimons vivre et travailler ici, ce qui pèse souvent plus lourd que le rendement à court terme. Mais les entreprises sans centre de décision local, et il y en a beaucoup ici aussi, n’ont pas ce lien émotionnel. Elles pensent différemment et arrêteront plus rapidement d’investir. Ce n’est pas toujours dramatique. Lorsque les usines automobiles ont fermé, on attendait un chômage massif, mais finalement, une nouvelle dynamique s’est créée.

« La région autour de Courtrai a également traversé une période très difficile. Après l’effondrement de l’industrie du lin, après la disparition de la rivière dorée. Mais elle s’est réinventée et a même créé beaucoup plus de prospérité. J’ai un peu le même sentiment avec ces temps difficiles. Ils sont inévitables, nous ferions mieux d’en faire un point de basculement. Faire de bons choix et ne pas essayer à tout prix de tout conserver. Dans quoi allons-nous exceller ? Nous nous devons de poser cette question. »

Vos prédécesseurs avaient encore deux atouts en tant qu’entrepreneurs : beaucoup d’espace et une main-d’œuvre un peu moins chère.

DESMET. « Les travailleurs ici n’ont en effet jamais été aussi chers. C’est une partie de l’explication du succès de la Flandre occidentale. Mais c’est maintenant terminé à cause de la pénurie en Flandre occidentale et de l’attractivité des entreprises hors de la province. Les chasseurs de têtes sont très actifs ici. J’ai presque des entretiens hebdomadaires avec des collaborateurs pour les garder à bord. Ils sont vraiment recherchés, ce qui fait monter les salaires.

« Nous pouvons nous attendre à quelque chose les uns des autres. Tout le monde est mieux payé ici que dans les pays voisins. Vous devez déjà parcourir au moins 300, peut-être même 1 000 kilomètres pour trouver les mêmes salaires. Rémunérer largement n’est pas un problème, mais en tant qu’employeur, vous devez obtenir de la qualité en retour. C’est pourquoi la baisse de la qualité de l’enseignement est un si grand danger. Mes collaborateurs au bureau parlent souvent quatre langues, mais ce n’est malheureusement plus évident. Le français des jeunes collègues est souvent moins bon. »

En comparaison avec il y a environ vingt ans, l’espace disponible diminue également.

DESMET. « Nous pouvons difficilement nous étendre fortement physiquement. Il n’y a plus de terrain ici. Nous avons acheté notre voisin il y a quelques années, cela a coûté une fortune. En Croatie, le terrain coûte littéralement cent fois moins cher. Ils demandent un euro par mètre carré. En fait, en Croatie, le terrain est gratuit.

« En Flandre occidentale, nous atteignons nos limites. Decospan peut difficilement produire trois fois plus ici. Ce n’est pas non plus nécessaire. Nous avons en fait déjà atteint un volume de production idéal, la priorité se déplace entièrement vers la valeur ajoutée. »

De nombreux entrepreneurs se plaignent amèrement des permis.

DESMET. « Jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu de gros problèmes avec cela. Nous ne sommes pas de gros pollueurs, nous avons une bonne relation avec les riverains et nous faisons constamment des efforts pour tout améliorer. Seules les éoliennes sont difficiles, mais pour les activités principales, cela va bien. Les protestations liées aux permis en Flandre me font souvent penser à la construction des premières autoroutes. Il y avait aussi des protestations à l’époque, mais grâce à son bon réseau routier, la Belgique a pu se développer facilement. Si je dois faire la navette entre deux de nos usines en Tchéquie, cela me prend dans le meilleur des cas quatre heures, mais cela devient dix heures dès qu’il y a un accident.

« La législation pour construire devient maintenant très stricte. Cela commence à ressembler à la France, où la construction d’une nouvelle usine est extrêmement coûteuse. Ces coûts de construction toujours plus élevés deviennent un obstacle de plus en plus élevé pour les jeunes entrepreneurs. J’ai eu la chance d’arriver dans une entreprise familiale avec un bilan solide, mais sans moyens, il n’est plus possible de démarrer de zéro. »