Pfizer veut supprimer jusqu’à 62 postes à son siège de Bruxelles

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer souhaite supprimer jusqu’à 62 des 350 emplois de son siège situé à Bruxelles, rapporte-t-il jeudi. La décision a été annoncée mercredi lors d’un conseil d’entreprise. Il n’y aura cependant pas de conséquences directes sur l’emploi pour le site de Puurs, où se trouvent la majorité des 5.000 travailleurs de Pfizer en Belgique, indique Kathleen Commers de Pfizer Belux.

Cette réduction du personnel fait partie du programme mondial de baisse des coûts de Pfizer. La phase d’information et de consultation de la procédure Renault a démarré. « Nous espérons limiter autant que possible l’impact sur nos travailleurs et rechercherons des alternatives pour eux au sein de l’entreprise », explique Kathleen Commers.

« En ce qui concerne la Belgique, nous prévoyons qu’il n’y aura qu’un faible impact sur nos collègues du site de production de Puurs et de notre centre logistique de Zaventem », ajoute-t-elle. « Le plan proposé consisterait principalement à réduire les activités du siège social à Bruxelles. »

Du personnel administratif, commercial, médical, de régulation ainsi que des services d’appui travaillent au siège de Pfizer à Bruxelles.