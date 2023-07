Pelikan s’écrit en français

Le groupe allemand spécialisé dans l’écriture a été racheté par le français Hamelin, leader européen du cahier.

Le groupe Hamelin, fondé en 1864 à Caen, n’est pas très connu du grand public. Pourtant, vous avez sûrement un jour utilisé l’un de ses produits. Hamelin, qui emploie 2.300 personnes pour un chiffre d’affaires 2022 de 400 millions d’euros, est le leader européen du cahier. Ses marques les plus connues sont Oxford et Conquérant.

L’entreprise française, spécialisée dans la papeterie et dans les fournitures scolaires et de bureau, vient d’ajouter une sérieuse corde à son arc: elle a racheté Pelikan, le groupe allemand spécialisé dans l’écriture (stylos, surligneurs, rollers, effaceurs, cartouches, etc.) créé à Hanovre en 1838. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Ce rachat, outre la consolidation dans un secteur malmené par l’inflation, va permettre au groupe français de se développer géographiquement.