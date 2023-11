Patrick De Pauw: « Tous les ingrédients sont réunis pour que la Belgique soit un pays d’une prospérité rare »

Dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, Patrick De Pauw, président de la World Trade Center Association, fait part à Amid Faljaoui de son attachement à la Belgique.

« La Belgique est un pays, qui est merveilleusement bien situé, s’émerveille Patrick De Pauw, on a une chance extraordinaire, nous sommes au cœur de l’Europe, nous avons des pays voisins qui sont riches. »

D’emblée, le président de la World Trade Center Association ne tarit pas d’éloge sur son pays, que cela soit la Belgique en général, le port d’Anvers qualifié de « tentaculaire » et de « magnifique », la main d’œuvre belge « de grande qualité » ou encore nos dirigeants « dynamiques » et « volontaires ».

« Je trouve que tous les ingrédients sont réunis pour que la Belgique soit un pays d’une prospérité rare, insiste-t-il. Nous avons beaucoup de sociétés de services à haute technologie, nous nous exportons, c’est fabuleux. »

World Trade Center

Patrick De Pauw est fier, aussi, de sa famille, qui a porté haut l’étendard de l’immobilier bruxellois.

« Papa été très enthousiasmé par les États-Unis, le World Trade Center de New York à un million de mètres carrés, poursuit Patrick de Pauw, le Port of Authority qui en était le père, un milliard de dollars d’investissement, deux tours construites par l’architecte Yamazaki, c’était absolument fabuleux. J’y étais quand j’avais 18 ans, c’était époustouflant que les Américains faisaient. »

« Et donc l’idée du World Trade Center qui voulait se répandre dans le monde (il y en avait deux à l’époque, un à Tokyo et un à New York, et le troisième était Bruxelles) c’était de placer ces World Trade Center un peu partout dans le monde, qui comme le dit la devise : ‘Promote World, Peace, Trade and Interdependence’. »