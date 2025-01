Partena Professional acquiert le spécialiste de la numérisation HRlinkIT

Le prestataire de services RH Partena Professionnal a mis la main sur la société HRlinkIT, ont fait savoir les deux entreprises lundi par voie de communiqué. Les détails financiers de l’accord n’ont toutefois pas été précisés.

HRlinkIT est une entreprise spécialisée dans l’automatisation, la numérisation et l’intelligence artificielle afin de rendre les processus autour des ressources humaines plus efficaces. La société compte près de 200 entreprises comme clients. Elle fera désormais partie de l’écosystème de Partena, mais continuera à fonctionner de façon autonome, précise le communiqué. L’équipe actuelle de HRlinkIT restera ainsi en place, avec le fondateur et CEO Wim Van Meerbeck à la barre.

Partena Professional avait conclu en 2023 un accord similaire avec Easypay, une autre société active dans le secteur des ressources humaines et spécialisée dans les logiciels de paie. L’arrivée de HRlinkIT dans le groupe doit ainsi renforcer cet axe numérique, indique Partena.

Partena compte actuellement près de 2.300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 300 millions d’euros. Le groupe détient un portefeuille de 135.000 indépendants et de 81.000 entreprises.