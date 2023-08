Orpea a concédé 391,5 millions d’euros de pertes l’an dernier en Belgique

Le groupe français de maisons de repos Orpea a conclu l’année 2022 sur une perte de 391,5 millions d’euros en Belgique, le plus mauvais résultat depuis son arrivée sur le territoire, écrit jeudi L’Echo sur base des comptes annuels du groupe. La source de ce mauvais résultat est à chercher du côté du bilan, et plus précisément des dépréciations, son chiffre d’affaires non consolidé restant stable, à 10,2 millions d’euros.

L’entreprise enregistre en effet une réduction de valeur sur les stocks, commandes, créances et dotations, à hauteur de 245,6 millions d’euros.

Les dettes de la branche belge s’accumulent également et s’élevaient fin 2022 à 439,2 millions d’euros, tandis que les capitaux propres s’affichaient à -142 millions.

Début 2022, le groupe français a pâti d’un livre mettant en lumière ses manquements dans la gestion des maisons de repos. Depuis, le cours de l’action a perdu 89% de sa valeur, rappelle L’Echo. L’entreprise, qui a frôlé la faillite, a été sauvée par un groupe d’investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et consignations, organe public français, qui va prendre 50,2% du capital du groupe.

Fermetures en Belgique

Un plan d’investissement, chiffré à 90 millions d’euros et impliquant la fermeture de 10 établissements, a été annoncé pour la branche belge. Sa mise en oeuvre est toujours en attente de savoir si l’argent viendra d’Orpea ou d’un repreneur.