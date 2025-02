Onze sites Makro et Metro ont été repris

LCV Real Estate, une société contrôlée par Willy Naessens, et Colruyt Group Real Estate ont conclu un accord avec Metro Properties Holding pour acquérir 11 anciens sites Makro et Metro suite à la faillite de Makro Cash & Carry Belgium au début de 2023.

Ces emplacements, dont ceux des anciens Makro d’Alleur et Lodelinsart, couvrent plus de 160.000 m² de bâti sur une surface de 750.000 m². Les cinq sites Metro ont déjà été repris par Sligro et Van Zon et le nouveau propriétaire les proposera en location.

Pour les emplacements Makro qui nécessitent un gros réaménagement, il est question d’y accueillir des PME, des structures de loisirs, des bureaux et des commerces dont éventuellement des Colruyt. Le prix de l’acquisition n’a pas été communiqué.