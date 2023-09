Onward Medical annonce la première implantation chez l’homme de son stimulateur avec interface cerveau-ordinateur

La société, cotée sur Euronext, annonce la réussite de la première implantation humaine de son stimulateur, avec interface cerveau-ordinateur.

Remplacer nos connexions nerveuses défaillantes par une connexion sans fil, voilà le pari un peu fou lancé il y a une dizaine d’année par des chercheurs suisses. Et ce pari est aujourd’hui en voie de concrétisation. La société Onward Medical vient en effet d’annoncer la réussite de la première implantation humaine de son stimulateur ARC-IM, avec une interface cerveau-ordinateur (BCI), développée elle par le centre de recherche biomédicales CEA-Clinatec

Cet implant BCI doit capter l’intention d’une personne paralysée de bouger ses membres supérieurs et utilise l’intelligence artificielle pour décoder ces pensées. L’ARC-IM convertit ensuite l’information décodée pour stimuler la moelle épinière, « ce qui permet d’obtenir un mouvement guidé par la pensée », précise Onward Medical dans un communiqué.

Les interventions d’implantation se sont bien déroulées

L’intervention a été réalisée en août dernier au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne (Suisse), sur un homme de 46 ans, souffrant d’une lésion de la moelle épinière. « Les interventions d’implantation se sont bien déroulées, déclare le Dr Jocelyne Bloch, la neurochirurgienne qui a procédé à l’intervention. Nous travaillons maintenant avec le patient sur la récupération du mouvement de ses bras, de ses mains et de ses doigts grâce à l’utilisation de cette innovation de pointe. » Cette intervention s’inscrit dans le cadre d‘une étude de faisabilité clinique en cours, pour vérifier l’innocuité et l’efficacité de la stimulation de la moelle épinière par la pensée après une lésion médullaire. Elle fait suite à l’annonce d’Onward Medical, en mai dernier 2023, de l’association de sa thérapie ARC-IM et d’un implant BCI qui a permis à un individu de contrôler par la pensée le moment et la manière dont il bougeait ses jambes paralysées.

Onward Medical a établi son siège à Eindhoven aux Pays-Bas et est cotée sur Euronext. L’entreprise est toutefois surtout active à Lausanne et à Boston (USA). Au printemps dernier, l’entreprise avait annoncé disposé de réserves de trésorerie suffisantes pour poursuivre ses activités jusqu’à la fin 2024. D’ici là, Onward Medical devrait commencer à percevoir des recettes puisque la première commercialisation d’une de ses thérapies est prévue pour la fin 2023 ou le début 2024. L’entreprise planche aussi sur des solutions de mobilité pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.