Un nouvel outil, fruit du partenariat entre Partena Professional et la start-up Accountable, permet aujourd’hui d’obtenir automatiquement son numéro d’entreprise.

Devenir indépendant en Belgique n’a jamais été une démarche facile. Avec des coûts initiaux et des processus administratifs souvent complexes, certains hésitent à franchir le cap. Mais aujourd’hui, Partena Professional et Accountable veulent simplifier les choses avec un nouveau service en ligne qui promet simplicité, rapidité et… gratuité.

Dès aujourd’hui, les nouveaux freelances peuvent s’enregistrer directement sur la plateforme d’Accountable pour obtenir leur numéro d’entreprise et leur numéro de TVA en seulement quelques minutes. L’inscription, qui passe par un processus entièrement digitalisé, est simplifiée à l’extrême grâce à ce partenariat entre la start-up bruxelloise et Partena. Il suffit au futur indépendant d’encoder ses informations pour obtenir, quelques minutes après, un numéro d’entreprise, Partena se chargeant ensuite de l’inscription à la TVA… et l’offre gratuitement à l’indépendant.

Contrairement à la démarche classique qui facture 105,50 € pour l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Accountable rembourse intégralement cette somme sous forme de voucher… pour autant que le nouvel utilisateur devienne membre de la plateforme de comptabilité, laquelle coûte à partir de 15,5 euros (HTVA) par mois.

Eliminer les obstacles financiers et administratifs

« Avec cette initiative, nous voulons éliminer les obstacles financiers et administratifs liés au démarrage d’une activité indépendante en Belgique, explique Nicolas Quarré, CEO d’Accountable. Notre objectif est clair : permettre aux freelances de se concentrer sur leur activité sans se laisser freiner par des démarches inutiles. »

En proposant une solution gratuite et rapide, Accountable espère non seulement créer des vocations mais aussi… séduire de nouveaux utilisateurs. Aujourd’hui, 45.000 indépendants utiliseraient Accountable en Belgique, dont une partie avec un abonnement payant. En offrant l’inscription à la BCE à concurrence de 105 euros, Accountable se montre confiante dans son produit. Car il faut évidemment que l’utilisateur reste plusieurs mois pour rentabiliser le « coût d’acquisition » du client. « Nous avons une forte rétention des clients, et cet investissement est rentable sur le long terme », affirme Nicolas Quarré. Aujourd’hui, 45 % des utilisateurs de la version gratuite d’Accountable passent à un plan payant pour accéder à des fonctionnalités avancées.

Fondée en 2017, Accountable s’est rapidement fait un nom dans l’écosystème des freelances grâce à ses solutions complètes de comptabilité et de gestion fiscale. Les utilisateurs peuvent, par exemple, calculer leurs impôts en temps réel, soumettre leurs déclarations fiscales, ou encore personnaliser leurs factures.