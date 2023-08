Nouvelle vague de suppression d’emplois chez Janssen Pharmaceutica

Johnson & Johnson veut mettre fin à une grande partie de ses recherches sur les vaccins et les maladies infectieuses, avec un impact sur l’emploi encore inconnu sur le site de Beerse (province d’Anvers), rapporte jeudi L’Echo.

Le site de Janssen Pharmaceutica, filiale de la société américaine Johnson & Johnson (J&J), à Beerse, va faire face à une nouvelle vague de suppressions d’emplois, alors que 154 postes dans la recherche et le développement ont déjà disparu au printemps.

« Je ne peux encore rien dire. Nous n’en sommes qu’au tout début et nous en discuterons d’abord avec le conseil d’entreprise », a déclaré Tim De Kegel, porte-parole du site. Actuellement, Janssen Pharmaceutica emploie 5.200 personnes en Belgique.

En début d’année, J&J a fait savoir qu’il réexaminait son portefeuille mondial en recherche et développement. Dans une autre annonce, Janssen Pharmaceutica a affirmé son intention de continuer à investir dans les secteurs « où l’on peut avoir le plus d’impact pour les patients ». Il mentionne l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension pulmonaire et les troubles de la rétine.